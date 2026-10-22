Kepez'den afetlere karşı 2 yeni afet istasyonu

Kepez Belediyesi, oluşabilecek afetlerde ilk 72 saatte hızlı ve etkin müdahaleyi desteklemek amacıyla belediye hizmet binasının bahçesine 2 Afet ve Acil Durum İstasyonu kurdu. KEPAT'ın arama kurtarma kapasitesini güçlendiren istasyonlar, kritik anlarda ihtiyaç duyulacak teknik ekipman ve yaşam malzemelerine hızlı erişim sağlayacak.

Kepez Belediyesi, afetlere hazırlık ve kriz yönetimi çalışmalarını güçlendirmeye devam ediyor. Oluşabilecek doğal afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini artırmak amacıyla belediyenin ana hizmet binasının bahçesine 2 adet Afet ve Acil Durum İstasyonu kuruldu. Afet anında zaman kaybını önlemeyi ve arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaç duyduğu malzemelere hızla ulaşmasını hedefleyen istasyonlar, Kepez'in afetlere karşı hazırlık altyapısına önemli katkı sağlayacak.

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"İlk 72 saat için kritik destek"

Afetlerin ardından geçen ilk saatler, arama kurtarma çalışmaları ve afetzedelere ulaşılması açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte ihtiyaç duyulan ekipmanlara hızlı erişim sağlanması, müdahalenin etkinliği açısından belirleyici rol oynuyor. Kepez Belediyesi tarafından hizmet binası bahçesinde konuşlandırılan istasyonlar, oluşabilecek bir afet durumunda ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak teknik ve lojistik donanıma erişimini kolaylaştıracak. Böylece müdahale sürecinde yaşanabilecek lojistik aksaklıkların azaltılması ve çalışmaların daha koordineli yürütülmesi amaçlanıyor.

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"KEPAT'ın müdahale gücü arttırılıyor"

Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KEPAT) için hazırlanan istasyonlar, sahada ihtiyaç duyulabilecek farklı ekipman ve malzemeleri bir araya getiriyor. İstasyonlarda personelin güvenliğini destekleyen kişisel koruyucu donanımların yanı sıra elektrik kesintileri ve gece operasyonlarında kullanılabilecek jeneratörler ve aydınlatma sistemleri bulunuyor. Arama kurtarma çalışmalarına yönelik teknik kesme, kaldırma ve tespit ekipmanları, ilk yardım çantaları ve medikal destek malzemeleri de istasyonların envanterinde yer alıyor. Ayrıca saha koordinasyonu ve güvenliğine katkı sağlayacak bariyerler ile çeşitli lojistik destek malzemeleri, ekiplerin operasyonel hazırlığını güçlendiriyor.

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"Afetlere hazırlık önleyici ve planlı yaklaşım"

Kepez Belediyesi, afet yönetimini yalnızca afet sonrasında müdahale etmekle sınırlı görmeyerek hazırlık, koordinasyon ve müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kurulan iki yeni istasyonla KEPAT'ın ihtiyaç duyduğu ekipmanlara daha hızlı ulaşması ve oluşabilecek krizlerde görevlerini daha etkin biçimde yerine getirmesi hedefleniyor.

Kent genelinde afetlere karşı hazırlık düzeyini yükseltmeyi amaçlayan Kepez Belediyesi, güçlendirilen teknik altyapısı ve arama kurtarma kapasitesiyle vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.