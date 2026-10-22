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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da 2 yıl arayla ikinci kez yanan ahırda hayvanlar telef oldu Yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu 2 yıl önceki aynı ahırda çıkan yangında 3 inek, 12 keçi telef olmuş besicinin eşi yaralanmıştı

        Antalya'da 2 yıl arayla ikinci kez yanan ahırda hayvanlar telef oldu Yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu 2 yıl önceki aynı ahırda çıkan yangında 3 inek, 12 keçi telef olmuş besicinin eşi yaralanmıştı

        Antalya'nın Manavgat ilçesi ahır ve samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Aynı yerde 2 yıl önce çıkan yangında da 3 inek ve 12 keçi telef olurken, yangını söndürmek isteyen besicinin eşi yaralanmıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Antalya'da 2 yıl arayla ikinci kez yanan ahırda hayvanlar telef oldu Yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu 2 yıl önceki aynı ahırda çıkan yangında 3 inek, 12 keçi telef olmuş besicinin eşi yaralanmıştı

        Antalya'nın Manavgat ilçesi ahır ve samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Aynı yerde 2 yıl önce çıkan yangında da 3 inek ve 12 keçi telef olurken, yangını söndürmek isteyen besicinin eşi yaralanmıştı.

        Yangın, Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkiinde Mehmet Kulaksız'a ait ahır ve samanlıkta çıktı. İhbarla adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi. Ahır sahibi ve komşuları itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ahırdaki hayvanları bahçeye çıkardı. Yangın iş makineleriyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        2 yıl önce de yangın çıkmış

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        Yangında 1 inek ve 4 keçi telef olurken, 2 keçinin de zarar gördüğü öğrenildi. Yangın anında evde olduğunu belirten Mehmet Kulaksız, "Dışarıdan sesler gelmeye duman görünmeye başlayınca bir taraftan hayvanları dışarı çıkarmaya, diğer taraftan da yanan yerlere hortumla su sıkmaya çalıştık. Ne yazık ki 1 inek ve 4 keçi ile bin 400 dolayında saman balyası yandı. Diğer hayvanlarımızı kurtarmayı başardık. 2 yıl önce de aynı şekilde elektrikten çıkan yangında 3 inek ve 12 keçimiz yanarken, vücudunda büyük ölçüde yanık oluşan 1 boğa kesilmek üzere kasaba götürülmüştü" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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