Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı

        Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan, bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan, bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede araç ile iş yerinin kundaklanması ve zarar verilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle bir minibüsün, araç kiralama ve tur ofisinin yakılması ile bir dolmuşun tekerinin kesilmesi olayını şüpheli M.A.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

        JASAT'ın düzenlediği operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?

        Benzer Haberler

        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu
        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu
        Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i Batı Akdeniz'den
        Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i Batı Akdeniz'den
        Kumlaca'da 525 öğrenciye ayakkabı desteği verildi
        Kumlaca'da 525 öğrenciye ayakkabı desteği verildi
        Kepez'den afetlere karşı 2 yeni afet istasyonu
        Kepez'den afetlere karşı 2 yeni afet istasyonu
        Jandarmadan Kepez'de uyuşturucu operasyonu
        Jandarmadan Kepez'de uyuşturucu operasyonu
        AB'den e-ihracatçılara yeni kurallar, yeni yükümlülükler AB gümrükte deneti...
        AB'den e-ihracatçılara yeni kurallar, yeni yükümlülükler AB gümrükte deneti...