Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan, bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan, bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede araç ile iş yerinin kundaklanması ve zarar verilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle bir minibüsün, araç kiralama ve tur ofisinin yakılması ile bir dolmuşun tekerinin kesilmesi olayını şüpheli M.A.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
JASAT'ın düzenlediği operasyonla şüpheli gözaltına alındı.
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