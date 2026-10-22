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        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026, dünyanın farklı ülkelerinden genç yıldız adaylarını Antalya'da bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026, dünyanın farklı ülkelerinden genç yıldız adaylarını Antalya'da bir araya getiriyor.

        Belek Turizm Merkezi'nde 17-26 Ekim tarihlerinde iki etap halinde gerçekleştirilen organizasyona, 40 ülke ve 300'ün üzerinde takımdan yaklaşık 4 bin genç futbolcu katılıyor.

        JWCA-2026'nın ilk etabında, Mardan Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu. 17-18 yaşta Aspendos Atletik SK, 16 yaş altında Borussia Dortmund, 15 yaş altında AZ Alkmaar, 14 yaş altında Panathinaikos ve 13 yaş altında Dinamo Zagreb şampiyonluğa ulaştı.

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        Turnuvanın ikinci etabındaki 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş altı kategorilerindeki müsabakalar da başladı.

        Kundu-Aksu bölgesindeki Football World sahalarında oynanan grup maçlarının ardından final karşılaşmaları Mardan Stadyumu'nda yapılacak. Turnuvanın ikinci etabı, 26 Ekim'de oynanacak finallerle tamamlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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