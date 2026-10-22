Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Fırıncıların 'fiyat savaşı' vatandaşa yaradı: Ekmeği 10 TL'ye düşürdü Diğer fırınların rekabetine kızan başka bir fırıncı, normalde satışı 17,5 TL olan 200 gram ekmeği 10 TL'den satmaya başladı Ucuz ekmeği gören vatandaşlar, sabah erken saatlerde fırına akın etti Fırıncı Turan Öztepe: "Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik"

        Fırıncıların 'fiyat savaşı' vatandaşa yaradı: Ekmeği 10 TL'ye düşürdü Diğer fırınların rekabetine kızan başka bir fırıncı, normalde satışı 17,5 TL olan 200 gram ekmeği 10 TL'den satmaya başladı Ucuz ekmeği gören vatandaşlar, sabah erken saatlerde fırına akın etti Fırıncı Turan Öztepe: "Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik"

        Antalya'nın Serik ilçesinde fırıncılar arasında başlayan fiyat rekabetine tepki gösteren bir esnaf, 200 gram ekmek fiyatını 10 TL'ye indirdi. Kalabalık ailelerin yüzünü güldüren indirim sonrası fırında uzun kuyruklar oluştu. Ekmek ücretini dibe indiren fırıncı, "Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Fırıncıların 'fiyat savaşı' vatandaşa yaradı: Ekmeği 10 TL'ye düşürdü Diğer fırınların rekabetine kızan başka bir fırıncı, normalde satışı 17,5 TL olan 200 gram ekmeği 10 TL'den satmaya başladı Ucuz ekmeği gören vatandaşlar, sabah erken saatlerde fırına akın etti Fırıncı Turan Öztepe: "Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik"

        Antalya'nın Serik ilçesinde fırıncılar arasında başlayan fiyat rekabetine tepki gösteren bir esnaf, 200 gram ekmek fiyatını 10 TL'ye indirdi. Kalabalık ailelerin yüzünü güldüren indirim sonrası fırında uzun kuyruklar oluştu. Ekmek ücretini dibe indiren fırıncı, "Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik" dedi.

        Serik ilçesinde fırıncılar arasında başlayan rekabet, en çok dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürdü. İlçede faaliyet gösteren bir ekmek fırını, diğer işletmelerle yaşanan rekabete tepki olarak normalde satışı 17,5 TL olan 200 gr ekmeğin fiyatını 10 TL'ye düşürdü. Fırın sahibi Turan Öztepe bu indirimin geçici olmadığını vurguladı. İndirimli ekmek alabilmek için fırının içerisinde uzun kuyruklar oluştururken, özellikle kalabalık aileler, ucuz ve sıcak ekmek alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        REKLAM

        "Haksız rekabet başlattılar, biz devam ettirdik"

        Ekmek fiyatlarında yaşanan düşüşün perde arkasını anlatan fırıncı Turan Öztepe, sürecin diğer fırıncıların hamleleriyle başladığını belirtti. Öztepe, "Bu işin hikayesi diğer fırınlarla yaşanan haksız rekabetten dolayı başladı. Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik. Ama bu durum en çok vatandaşa, Serik halkına yaradı" dedi.

        Uygulamanın bir reklam kampanyası olmadığının altını çizen Öztepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ay önce de bu ekmek zaten 10 TL'ydi. Öyle bir iki günlüğüne indirim yapıp bırakmıyoruz, bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim dışarıya servisimiz yok, ekmeği doğrudan tezgahta halkımıza sunuyoruz. En önemlisi de vatandaşa akşamdan kalma değil, günün her saati sıcak ekmek satıyoruz. İlk gün olmasına rağmen Serik halkının ilgisi ve tepkisi mükemmeldi."

        REKLAM

        "Kalabalık aileler indirimden memnun"

        Yapılan indirimden duydukları memnuniyeti fade eden bir müşteri, "Bu indirim özellikle bizim gibi kalabalık aileler için çok iyi oldu. Diğer esnaflarımıza da örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

        Fiyatların Serik standartlarına göre çok avantajlı olduğunu belirten bir diğer mahalle sakini ise, "Şu anda 10 liraya ekmek bulabilmek büyük bir şans. İnşallah bu fiyatlar kalıcı olur ve diğer fırınlar da bu indirime katılır" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?

        Benzer Haberler

        ALTSO'da Mustafa Tuna dönemi resmen başladı
        ALTSO'da Mustafa Tuna dönemi resmen başladı
        Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı
        Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı
        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu
        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu
        Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i Batı Akdeniz'den
        Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i Batı Akdeniz'den
        Kumlaca'da 525 öğrenciye ayakkabı desteği verildi
        Kumlaca'da 525 öğrenciye ayakkabı desteği verildi
        Kepez'den afetlere karşı 2 yeni afet istasyonu
        Kepez'den afetlere karşı 2 yeni afet istasyonu