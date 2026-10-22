Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü

Muratpaşa Belediyesi özel bir hastane iş birliğiyle Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Katılımcılar, meme kanserinde farkındalığın simgesi olan pembe tişörtler, pembe balonlar ve hastalığa dikkat çeken sloganların yer aldığı pembe pankartlar eşliğinde yürüyerek erken tanının önemine vurgu yaptı.

Yürüyüşün ardından özel hastanede görev yapan uzman doktorlar, meme kanserinden korunma ve erken tanı konusunda bilgilendirmede bulundu. Fiziksel aktivitenin artırılması, alkol ve sigaradan uzak durulmasına dikkat çekildi.

Uzmanlar, erken tanının tedavi başarısındaki rolünü vurgulayarak 4069 yaş arasındaki kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) iki yılda bir mamografi taraması yaptırabildiğini hatırlattı. Meme kanseri tedavisinde yaşanan gelişmelerle birlikte meme kaybını azaltmayı ve hastalığın tedavisini mümkün kılan cerrahi yöntemlerin de geliştirildiği belirtildi.

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"Hiçbir kadın bu mücadelede yalnız değildir"

Farkındalık yürüyüşüne Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Canan Keleş de katıldı. Keleş, yürüyüşte yaptığı konuşmada erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatmak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Her adımın bir kadının hayatına, bir ailenin geleceğine ve pek çok insanın umuduna dokunabileceğini belirten Keleş, farkındalık yürüyüşünün yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda dayanışmanın ve birlikte mücadele etmenin simgesi olduğunu ifade etti.

Kadınların çoğu zaman sevdiklerini kendilerinden önce düşündüğünü ve bu süreçte kendi sağlıklarını ihmal edebildiğini hatırlatan Keleş, düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti. Keleş, konuşmasını şu sözlerle devam etti:

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"Erken teşhis hayat kurtarır. Hiçbir kadın bu mücadelede yalnız değildir. Gelin, birbirimize güç verelim, kontrollerimizi aksatmayalım. Her eve bu duyarlılığı taşımaya, bu farkındalığı yerleştirmeye çalışalım. Çünkü dayanışma varsa umut vardır. Umut varsa mücadele güçlüdür. Dayanışmayla güçlenip umutla yürüyelim."