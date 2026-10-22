63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle başlayacak
Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim'de gerçekleştirilecek geleneksel kortejle başlayacak.
Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim'de gerçekleştirilecek geleneksel kortejle başlayacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 24-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festival, bu yıl “DAİMA” temasıyla sinemaseverlerle buluşacak.
Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, sanatçı ve oyuncuların katılacağı kortej, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden hareket edecek.
Sakıp Sabancı Bulvarı, Yüzüncü Yıl Caddesi, Güllük, Selekler Çarşısı, Cumhuriyet Meydanı, Valilik binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi güzergahını izleyecek kortej, Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.
- Usta oyunculara "Onur Ödülü"
Festivalin açılış töreni, aynı gün saat 19.30'da Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.
Törende oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a “Onur Ödülü”, yapımcı Abdurrahman Keskiner ile sanatçı Suzan Kardeş'e “Emek Ödülü” verilecek.
“Genç Başarı Ödülleri” ise oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a sunulacak.
Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay'ın sunacağı açılış törenine Antalyalılar ücretsiz katılabilecek.
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