Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle başlayacak

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle başlayacak

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim'de gerçekleştirilecek geleneksel kortejle başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle başlayacak

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim'de gerçekleştirilecek geleneksel kortejle başlayacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 24-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festival, bu yıl “DAİMA” temasıyla sinemaseverlerle buluşacak.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, sanatçı ve oyuncuların katılacağı kortej, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden hareket edecek.

        Sakıp Sabancı Bulvarı, Yüzüncü Yıl Caddesi, Güllük, Selekler Çarşısı, Cumhuriyet Meydanı, Valilik binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi güzergahını izleyecek kortej, Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

        REKLAM

        - Usta oyunculara "Onur Ödülü"

        Festivalin açılış töreni, aynı gün saat 19.30'da Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.

        Törende oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a “Onur Ödülü”, yapımcı Abdurrahman Keskiner ile sanatçı Suzan Kardeş'e “Emek Ödülü” verilecek.

        “Genç Başarı Ödülleri” ise oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a sunulacak.

        Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay'ın sunacağı açılış törenine Antalyalılar ücretsiz katılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor
        Film Forum'da ilk kez "Yeşil Setler Mümkün Ödülleri" takdim edilecek
        Film Forum'da ilk kez "Yeşil Setler Mümkün Ödülleri" takdim edilecek
        ALTSO'da Mustafa Tuna dönemi resmen başladı
        ALTSO'da Mustafa Tuna dönemi resmen başladı
        Fırıncıların 'fiyat savaşı' vatandaşa yaradı: Ekmeği 10 TL'ye düşürdü Diğer...
        Fırıncıların 'fiyat savaşı' vatandaşa yaradı: Ekmeği 10 TL'ye düşürdü Diğer...
        Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı
        Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı
        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu
        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu