63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle başlayacak

“Genç Başarı Ödülleri” ise oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a sunulacak.

Törende oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a “Onur Ödülü”, yapımcı Abdurrahman Keskiner ile sanatçı Suzan Kardeş'e “Emek Ödülü” verilecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, sanatçı ve oyuncuların katılacağı kortej, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden hareket edecek.

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