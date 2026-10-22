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        Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Antalya'da asfalt seferberliği başlattık"

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek için asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Gece mesaisindeki ekipleri ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Antalya'da asfalt seferberliği başlattık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Antalya'da asfalt seferberliği başlattık"

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek için asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Gece mesaisindeki ekipleri ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Antalya'da asfalt seferberliği başlattık" dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Serik Caddesi'nden Kardeş Kentler bölgesine bağlantı yolu olan Lara Caddesi'nde gece saatlerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasını yerinde ziyaret etti. Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Teslime Döndü Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Vekili Özdemir, çalışanlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi. Emekleri ve özverili çalışmaları için ekiplere teşekkür eden Özdemir, sahadaki dayanışma ve ekip ruhunun önemine dikkat çekerek, "Bizim işimiz de Antalya, derdimiz de Antalya. Biz gecenin bu saatinde sadece Antalya'nın bugünü için değil, yarınları için de büyük bir kararlılıkla, büyük bir enerjiyle, büyük bir motivasyonla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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        Asfalt seriminin yapıldığı alanda açıklamalarda bulunan Özdemir, "Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna bugün beş ayrı noktada aynı anda çalışıyoruz. Bugün havalimanı yakınında bulunan Lara Caddesi'nde asfalt çalışmalarımıza başladık. Burası Serik Caddesi'nden Kardeş Kentler bölgesine bağlantı sağlayan, yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda ve tek yönde hizmet veren önemli bir ulaşım güzergâhımız. Bu caddemizde bugün itibarıyla başlattığımız asfalt çalışmalarını dört gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Elbette bu çalışmaları yürütürken en önemli hassasiyetlerimizden biri de vatandaşlarımızın günlük yaşamını ve ulaşımını mümkün olduğunca az etkilemek. Bu nedenle çalışmalarımızı planlı, hızlı ve koordineli bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

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        Beş ayrı noktada asfalt çalışması

        Asfalt çalışmasının yalnızca Lara Caddesi ile sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Bugün yalnızca Lara Caddesi'nde değiliz. Antalya'nın beş ayrı noktasında eş zamanlı olarak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Kendi ekiplerimizle Demre ilçemizde iki ayrı noktada, burada Lara Caddesi'nde ise bir noktada çalışıyoruz. Bunun yanı sıra ihale kapsamında Altıntaş ve Kundu bölgelerimizde de asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bizim anlayışımızda hizmetin merkezi de sınırı da yok. Antalya'nın her ilçesine, her mahallesine aynı sorumlulukla yaklaşıyoruz. Bir yandan yollarımızı yenilerken diğer yandan vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Antalya'mızın ulaşım altyapısını güçlendirmeye, kentimizin her noktasına hizmet götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz Antalya, gücümüz Antalyalılar" diyerek, ziyarete eşlik eden Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Teslime Döndü Yılmaz'a da teşekkür etti.

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        "Bir kadın olarak sizinle gurur duyuyorum"

        Muhtar Teslime Döndü Yılmaz, gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımız da bu saatte emek veriyorlar. Onların da emeklerine, yüreklerine sağlık. Ayrıca bir kadın olarak da sizinle gurur duyuyorum" dedi.

        Tatlı ikramıyla sıcak bir mola

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ziyaretin sonunda mesailerine gece boyunca devam eden çalışanlara tatlı ikram etti. Çalışanlarla birlikte çay içerek sohbet eden Özdemir, gece gündüz demeden Antalya için çalışan ekiplerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin dört bir yanında sürdürülen hizmetlerin emek ve dayanışmayla hayata geçirildiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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