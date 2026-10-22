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        Alanya'da 53 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Alanya'da 53 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "insan ticareti" suçundan kesinleşmiş 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan N.E'nin (62) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

        Oba Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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