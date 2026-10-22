Türkiye Musatti MotoDrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Antalya'da yapılacak

İki gün sürecek şampiyonada yarışmacılar, farklı motor gücü ve kategorilerde en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verecek.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aydoğmuş Mahallesi'ndeki Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden sporcular katılacak.

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