Türkiye Musatti MotoDrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Antalya'da yapılacak
Kepez Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Musatti MotoDrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, 24-25 Ekim'de Antalya'da yapılacak.
Kepez Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Musatti MotoDrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, 24-25 Ekim'de Antalya'da yapılacak.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aydoğmuş Mahallesi'ndeki Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden sporcular katılacak.
İki gün sürecek şampiyonada yarışmacılar, farklı motor gücü ve kategorilerde en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verecek.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçenin spor kenti kimliğini güçlendirmek amacıyla organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Kocagöz, motor sporlarına ilgi duyan herkesi Kepez Yeni Drag Pisti'ne beklediklerini ifade etti.
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