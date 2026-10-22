Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Akdeniz Üniversitesinde 6. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu başladı

        Akdeniz Üniversitesinde 6. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu başladı

        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu (IMS 2026), "Turizm İletişimi ve Dijital Teknolojiler" temasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Akdeniz Üniversitesinde 6. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu başladı

        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu (IMS 2026), "Turizm İletişimi ve Dijital Teknolojiler" temasıyla başladı.

        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, turizm iletişimi ile dijital teknolojiler arasındaki ilişki ve dijitalleşmenin medya alanına etkileri ele alınıyor.

        Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Zuhal Gök Demir, açılış konuşmasında, sempozyumun bu yıl Tunus, Romanya ve İtalya'daki üniversitelerle işbirliği içinde düzenlendiğini belirtti.

        Turizm ve iletişimin birbirini tamamlayan alanlar olduğunu ifade eden Demir, iletişimin yalnızca turizm tanıtımıyla sınırlı olmadığını, destinasyonların kimliğinin oluşturulması, kültürel temsil, itibar yönetimi ve sürdürülebilirlik açısından da önemli rol oynadığını kaydetti.

        REKLAM

        Sempozyumla iletişim ve dijital teknolojilerin turizmi nasıl dönüştürdüğünü farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değerlendirmeyi amaçladıklarını belirten Demir, "Bu yıl 10 ülkeden 53 araştırmacı bildirilerini sunuyor." dedi.

        Bilimsel programda Türkçe ve İngilizce 8 oturumun yanı sıra araştırmaları uygulamayla buluşturan 4 panelin yer aldığını aktaran Demir, etkinliğin yeni fikirlerin ve uluslararası işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlamasını diledi.

        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof da sempozyumun altıncısının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        REKLAM

        Sempozyumun hazırlanmasında ekip çalışmasının önemine değinen Van Het Hof, gelecek yıllarda daha fazla paydaşla işbirliği yapılarak etkinliğin geliştirilmesini diledi.

        - "Turizm yalnızca seyahat etmekten ibaret değil"

        Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen ise turizm ve iletişimin kesiştiği noktaların sempozyuma değer kattığını belirtti.

        Turizmin yalnızca seyahat etmekten ibaret olmadığını, kültürlerin, yaşam biçimlerinin, beklentilerin ve deneyimlerin paylaşılmasını da kapsadığını ifade eden İçigen, iletişimin bu deneyimlerin paylaşılabilir hale gelmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

        REKLAM

        Dijitalleşmenin hız kazandığı bugünlerde turizmin geleceğini anlamak için iletişimin dönüştürücü gücüne ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan İçigen, sempozyumun yeni fikirlerin geliştirilmesine ve disiplinler arası işbirliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması temennisinde bulundu.

        Bükreş Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Çalışmaları Fakültesinden Prof. Dr. Camelia Cmeciu, dijital teknolojilerin seyahat deneyimini dönüştürdüğüne dikkati çekti.

        Dijital platformlar aracılığıyla insanların bir destinasyonu ziyaret etmeden önce sokaklarını, kültürünü ve deneyimlerini keşfedebildiğini belirten Cmeciu, bunun seyahatleri daha öngörülebilir hale getirdiğini söyledi.

        REKLAM

        Dijital teknolojilerin farklı kültürleri keşfetme ve beklenmedik deneyimlerle karşılaşma fırsatlarını da desteklemesi gerektiğini vurgulayan Cmeciu, turizmin yalnızca coğrafi bir hareketlilik değil, farklı yaşam biçimleriyle karşılaşılan ve anlamların oluşturulduğu bir süreç olduğunu kaydetti.

        Cmeciu, dijital iletişimin merak duygusunu geliştirmesi ve yerel topluluklara saygılı bir turizm anlayışını desteklemesi gerektiğini belirtti.

        Sempozyum, 24 Ekim'de Perge ve Side antik kentlerine düzenlenecek ziyaretlerle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Alanya'da 53 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da 53 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Türkiye Musatti MotoDrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Antalya'da yapıl...
        Türkiye Musatti MotoDrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Antalya'da yapıl...
        ANSET iddianamesinde 145 taşınmaz kaydı, para transferleri ve rüşvet iddias...
        ANSET iddianamesinde 145 taşınmaz kaydı, para transferleri ve rüşvet iddias...
        Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Antalya'da asfalt seferberliği başlattık"
        Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Antalya'da asfalt seferberliği başlattık"
        Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü
        Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle...
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle...