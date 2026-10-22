Alanya'da 53 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'insan ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan N.E.'nin (62) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda N.E. Oba Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yapılan işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.