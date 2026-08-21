Akdeniz Üniversitesi, Türk kültür ve sanatını Macaristan'da tanıttı

Akdeniz Üniversitesi Kültür, Sanat, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜSAM), Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'da düzenlenen "Büyük Hun-Türk Kurultayı"nda Türk kültür ve sanatını tanıttı.

KÜSAM, Türk kültür ve sanatını yurt dışında tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine, 12. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Sempozyumu kapsamında Macaristan’ın Bugac kasabasında düzenlenen kurultayla devam etti.

Hun ve Türk kökenli toplulukların ortak kültürel değerlerini yaşatmayı amaçlayan kurultaya, Türkiye'den 10 üniversiteden 38 akademisyenin yanı sıra dünya genelinden ve 27’den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi katıldı.

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Kurultay kapsamında bilimsel toplantıların yanı sıra sergi, sanat etkinlikleri ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesince oluşturulan sanat çadırında hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, seramik, dokuma ve doğal boya alanlarında atölyeler yapıldı.

Sergi çadırında Türk kültür ve sanatına ilişkin eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, bilimsel çadırda da Türk kültürü, tarihi, sanatı, kültürel mirası ve farklı coğrafyalardaki Türk kültürü izlerinin ele alındığı akademik toplantılar düzenlendi.

"Türk Kültüründen İzler" başlıklı panelde, Türk kültürünün tarihsel süreçteki gelişimi, farklı coğrafyalardaki kültürel izleri ve geleneksel sanatların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konuları değerlendirildi.

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KÜSAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu ve beraberindeki akademisyenler, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile görüştü.

- Türk kültürü akademik zeminde ele alındı

Eroğlu, AA muhabirine, etkinliğin Türk kültürünün uluslararası alanda tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan öncülüğünde çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Eroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını ve üniversitemizin bayrağını, bir zamanlar ata toprağı olan bu coğrafyada dalgalandırmak bizim için büyük bir gurur ve anlam taşımaktadır." dedi.

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Macaristan'ın Türk tarihi açısından önemli coğrafya olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi olan Zigetvar'dan Mohaç'a ve Viyana'ya uzanan, Türk tarihinin önemli izlerini taşıyan bu coğrafyada böyle bir etkinlik gerçekleştirmek bizim için son derece kıymetlidir. Burada hem geleneksel sanatlarımızı uygulamalı olarak tanıttık hem de bilimsel toplantılarla Türk kültürünü akademik bir zeminde ele aldık."