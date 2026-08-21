Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, YKS tercihlerinde başarı yakaladı

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında en fazla tercih edilen programlar arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yüksekokul bünyesindeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim ile Sosyal Hizmetler programları, devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi oldu.

Çağrı Merkezi Hizmetleri, Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programları ikinci olurken, Bankacılık ve Sigortacılık ile İşletme Yönetimi programları da üçüncü sırada yer aldı.

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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, elde edilen başarının güçlü akademik kadro, nitelikli eğitim anlayışı ve sektörle sürdürülen yakın işbirliklerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Meslek yüksekokullarının sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Özçatalbaş, öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra sektörün beklentilerine uygun uygulamalı bilgi ve becerilerle donatılmasına önem verdiklerini ifade etti.

Özçatalbaş, yeni yerleşen öğrencileri tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.