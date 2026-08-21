Antalya'da yangın riski taşıyan bölgelerde budama çalışması yapıldı

Ekipler, tespit edilen noktaların yanı sıra Halk Masa üzerinden iletilen talepleri de belediyenin sorumluluk alanındaki bölgelerde değerlendirerek çalışma yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü budama ve yabancı ot temizliği çalışmalarıyla yangın riskini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.