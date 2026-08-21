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        Antalya'da yangın riski taşıyan bölgelerde budama çalışması yapıldı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, yangın riski taşıyan noktalarda budama çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Antalya'da yangın riski taşıyan bölgelerde budama çalışması yapıldı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, yangın riski taşıyan noktalarda budama çalışması gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü budama ve yabancı ot temizliği çalışmalarıyla yangın riskini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, tespit edilen noktaların yanı sıra Halk Masa üzerinden iletilen talepleri de belediyenin sorumluluk alanındaki bölgelerde değerlendirerek çalışma yapıyor.

        Budama ekibinin şefi Huriye Kaya, yol kenarlarında araç geçişini engelleyen ve yangın riski oluşturabilecek otların temizlendiğini belirtti.

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        Çalışmaların kamu alanlarında ve belediyenin sorumluluğundaki bölgelerde yapıldığını aktaran Kaya, özel mülkiyet alanlarının çalışma kapsamına alınmadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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