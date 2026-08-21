Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Çalışma kapsamında Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 34 gram kokain, 34 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 78 bin lira, 233 dolar ve 60 avro ele geçirildi.

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