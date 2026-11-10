Akın, COP31'de Balıkesir'in Yeşil Dönüşüm ve İklim Vizyonunu anlattı Akın, Türkiye'de bir ilki COP31'de açıkladı: "Ekokasaba'yı hayata geçiriyoruz"

BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında "Kanıta Dayalı Kentsel Dayanıklılık: Veri ve Planlamadan İklim Eylemi" oturumunda konuşan UCLG MEWA İklim Elçisi, Marmara Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 40 azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin ilk "Ekokasaba" projesini, yüzer güneş enerjisi santrali ve sıfır atık yatırımlarından da bahseden Akın, iklim kriziyle mücadelede belediyelerin uluslararası finans kuruluşlarıyla daha güçlü iş birlikleri kurması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyanın en büyük iklim organizasyonlarından olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da başladı. UCLG MEWA İklim Elçisi, Marmara Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mavi Bölgede İlbank tarafından düzenlenen "Kanıta Dayalı Kentsel Dayanıklılık: Veri ve Planlamadan İklim Eylemine" oturumuna katıldı. Moderatörlüğünü Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Cemil Arslan'ın yaptığı oturumda Akın'ın yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ICLEI Sürdürülebilir Finans Küresel Koordinatörü Meggan Spires ve CDP Şehirler, Eyaletler ve Bölgeler Kıdemli Müdürü Emilie Becault yer aldı.

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"Sera gazı emisyonlarımızı 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltacağız"

Başarının sadece strateji ve eylem planları hazırlamakla değil aynı zamanda belirlenen hedefleri somut projelere, ölçülebilir sonuçlara ve sürdürülebilir yatırımlara dönüştürmekle mümkün olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Öncelikle şehirlerimizi iyi tanımamız; coğrafi, ekonomik ve çevresel özelliklerini, iklim risklerini ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü her kentin iklim değişikliğinden etkilenme biçimi farklı. Dolayısıyla çözümler de farklı oluyor. Balıkesir; Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı olan, çok geniş coğrafyası, tarımı, hayvancılığı, ormanları, su kaynakları ve güçlü yerel ekonomisiyle çok farklı iklim risklerini aynı anda yaşayan bir şehrimiz. Bu nedenle bütüncül bir yönetim anlayışı sürdürüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızı (SECAP) hazırladık. Sera gazı emisyonlarımızı 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltacak ve 2050 yılında karbon nötr olacağız. Bu süreçte mevcut plan ve projeleri değerlendirdik. Bu hedefleri kâğıt üzerinde bırakmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve projeler geliştiriyoruz. Atık eşittir değer diyoruz ve enerji üretiyor, mekanik ayırma tesisimizde atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Ayrıca 'Sağlıklı Tarım Sıfır Atık Temiz Balıkesir' projemizle tarımsal ve zirai atıkların kırsal mahallelerimizde ayrı toplanmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Ekokasaba'yı hayata geçiriyoruz"

Su yönetimi ve iklime dirençli altyapı alanında BASKİ aracılığıyla su kaynaklarının korunması, kayıpkaçakların azaltılması ve arıtma altyapısının güçlendirilmesi için yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Akın, "Marmara Adası'ndaki deniz suyu arıtma tesisiyle deniz suyunu içme suyuna dönüştürüyoruz. Ayrıca tüm ilçelerimizde içme suyu şebekelerini yeniliyor, kaçakları azaltıyoruz. Yaz ve kış nüfusumuz birbirinden çok farklı. Kışın 1,5 milyon olan nüfusumuz, yazın 4 milyona çıkıyor. Rüzgâr enerjisinde bin 467 MW kurulu güce sahibiz ve belediyemize ait gölet üzerinde projelendirdiğimiz Yüzer Güneş Enerjisi Santralimizle Türkiye'de bir ilk olan 'Ekokasaba' projemizi hayata geçiriyoruz. İklim değişikliğine uyum kapsamında afet risklerinin azaltılması, yeşil alanların artırılması ve doğa temelli çözümler de önceliklerimiz arasında. Afet Koordinasyon Merkezimizle koordinasyonu ve müdahale kapasitemizi güçlendiriyoruz. Yoğun sulama gerektiren alanlarda kuraklığa dayanıklı bitki türlerini tercih ediyoruz. 'Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'mizde çocuklarımıza su tasarrufu, biyolojik çeşitlilik, orman ve toprak ekosistemleri ile sürdürülebilir yaşamı anlatan eğitimler veriyoruz" şeklinde konuştu.

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"Finans kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştirilmeli"

Finansmana ve güçlü kurumlar arası iş birliğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Akın, "Finansman, belediyeler açısından en önemli konulardan biri. Bu nedenle belediyelerin finansal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Büyükşehir belediyeleri olarak belirli bir kurumsal kapasiteye sahibiz. Ancak iklim değişikliğinin çok boyutlu yapısı nedeniyle bizim de farklı uzmanlıklardan yararlanmaya ve yeni iş birlikleri geliştirmeye ihtiyacımız oluyor. Balıkesir özelinde baktığımızda ise su arz güvenliği, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, atık su arıtma altyapısının geliştirilmesi, yenilenebilir enerji yatırımları ve afetlere karşı dirençli altyapının oluşturulması öncelikli yatırım alanlarımız arasında yer alıyor. Bu yatırımları hayata geçirebilmek için İLBANK öncülüğündeki Fransız Kalkınma Ajansı da bu anlamda önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. Diğer yandan iklim politikalarının başarıya ulaşması için kurumlar arası iş birlikleri kadar toplumun sürece katılımı da büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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"Hedefimiz, daha hazırlıklı, dirençli ve yaşanabilir bir Balıkesir"

İklim değişikliğinin etkilerinin toplumun bütün kesimlerini aynı şekilde etkilemediğine dikkat çeken Akın, "Kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin ve ekonomik açıdan kırılgan grupların ihtiyaçlarını hem planlama hem de uygulama süreçlerinde dikkate almamız gerekiyor. Kentlerimizin iklim dirençliliğini yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, toplumsal katılım, dayanışma ve ortak sorumlulukla güçlendirebileceğimize inanıyoruz. Bu noktada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz; kararlılıkla, doğru veriye dayalı planlama, ihtiyaçlara göre belirlenmiş yatırımlar, güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir finansmanla daha hazırlıklı, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Balıkesir oluşturmaktır" dedi.

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"İklim eylemlerini, belediyelerin tüm çalışmalarının bir parçası haline getirmeliyiz"

"İklim değişikliğiyle mücadelede güçlü kurumsal yapılara ve sürdürülebilir finansman imkanlarına ihtiyaç var" diyen Akın, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Öncelikle iklim eylemlerini belediyelerimizin bütün çalışmalarının bir parçası hâline getirmemiz gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği yalnızca çevreyle ilgili bir konu değil. Ulaşımdan enerjiye, su yönetiminden tarıma, altyapıdan şehir planlamasına kadar pek çok hizmet alanını doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla iklim hedeflerinin belediyelerimizin stratejik planlarıyla ve yatırım programlarıyla ilişkilendirilmesi çok önemli. Bunun yanında düzenli izleme, değerlendirme, raporlama ve ölçme mekanizmalarına ihtiyacımız var. İklim değişikliğiyle mücadele, farklı yönetim kademelerinin birlikte hareket etmesini de gerektiriyor. Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi bu nedenle büyük önem taşıyor. Belediyelerin yalnızca uygulayıcı değil, aynı zamanda karar alma ve politika geliştirme süreçlerinin de aktif bir paydaşı olması gerekiyor. İklim değişikliği, idari sınırları aşan bir sorun. Su havzaları, denizler, tarımsal üretim alanları ve ekolojik sistemler belediye sınırlarına göre hareket etmiyor. Bölgesel ölçekte iş birliği ve birlikte hareket etmek çok önemli. Bu noktada belediye birliklerinin ve şehir ağlarının önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Her şehrin iklim riskleri ve ihtiyaçları farklı olsa da karşılaştığımız sorunların önemli bir bölümü ortak."

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Akın'dan iş birliği çağrısı

Akın, Marmara Belediyeler Birliği olarak bu amaçla hizmet verdiklerini belirtirken Marmara Denizi Eylem Planı, İklim Nötr Şehirler Ağı ve İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi kapsamındaki çalışmalarla belediyeler arasında ortak hedefler geliştirilmesini, bilgi paylaşımını ve deneyim aktarımını desteklediklerini ifade etti. Bunu yanı sıra ilişkilerin uluslararası ölçekte de güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Akın, "ICLEI, CDP ve UCLG gibi kuruluşlar, belediyelere teknik bilgi, kapasite geliştirme ve uluslararası deneyim paylaşımı açısından önemli fırsatlar sunuyor. Ancak bu platformların yalnızca toplantı ve deneyim paylaşımıyla değil; belediyelerin ortak projeler geliştirdiği, teknik uzmanlığa eriştiği, finansman kuruluşlarıyla buluştuğu ve somut iş birlikleri kurduğu mekanizmalara dönüşmesini önemsiyoruz. Özellikle proje geliştirme, teknik destek, başarılı uygulamaların diğer kentlere aktarılması ve belediyeler arasında sürdürülebilir bir dayanışma ağı oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu çerçevede COP31 sürecinde gündeme gelen Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı İnisiyatifi'ni, yani SURFF'ü çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. SURFF, belediyelerin iklim eylem planlarında belirlediği yatırım öncelikleri ile ulusal ve uluslararası finansman imkanları açısından bizim için büyük bir fırsattır. Marmara Belediyeler Birliği olarak bu amaçla hizmet veriyoruz. Marmara Denizi Eylem Planı, İklim Nötr Şehirler Ağı ve İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi kapsamındaki çalışmalarımızla belediyeler arasında ortak hedefler geliştirilmesini, bilgi paylaşımını ve deneyim aktarımını destekliyoruz. Ayrıca ilişkilerin uluslararası ölçekte de güçlendirilmesi gerekir. ICLEI, CDP ve UCLG gibi kuruluşlar, belediyelere teknik bilgi, kapasite geliştirme ve uluslararası deneyim paylaşımı açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu çerçevede COP31 sürecinde gündeme gelen Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı İnisiyatifi'ni, yani SURFF'ü çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. SURFF, belediyelerin iklim eylem planlarında belirlediği yatırım öncelikleri ile ulusal ve uluslararası finansman imkanları açısından bizim için büyük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.