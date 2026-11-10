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        Başkan Akın: "Uluslararası tecrübelerden öğrendiklerimizi memleketimizde uygulayacağız"

        COP 31 çerçevesinde Antalya'ya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Belediyemizdeki yapmış olduğumuz çalışmaları burada anlatacağız. Uluslararası tecrübelerden öğrendiklerimizi memleketimizde uygulayacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Başkan Akın: "Uluslararası tecrübelerden öğrendiklerimizi memleketimizde uygulayacağız"

        COP 31 çerçevesinde Antalya'ya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Belediyemizdeki yapmış olduğumuz çalışmaları burada anlatacağız. Uluslararası tecrübelerden öğrendiklerimizi memleketimizde uygulayacağız" dedi.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde Antalya'ya gelerek çeşitli programlara katılacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, COP31'in büyük başarı olduğunu belirtti. Başkan Akın, "Burası bence çok büyük bir başarı. Çünkü 150'nin üzerindeki ülkeyi şuanda misafir ediyoruz. Baktığımız zaman diğerlerinden de farklı şekilde çok daha modern çok daha kucaklayıcı herkesin rahat hareket edebildiği bir noktadayız. Ben de biraz önce bir toplantıdan çıktım. Hep birlikte başka ülkelerin belediye başkanları ile bir konferans düzenledik. Baktığımız zaman buradaki bütün imkanlar tek nokta da birleştirilmiş. Orta da dediğimiz gibi bir başarı da var. Bu durum da gözüküyor. Bakanımız Murat Kurum'u bu noktada çok tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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        "Uluslararası tecrübelerden öğrendiklerimizi memleketimizde uygulayacağız"

        Alanda finans kaynakları olarak da çok fazla imkan olduğunu ifaden eden Başkan Akın, da "Finans kaynakları burada. Özellikle ihtiyaç olan iklim değişikliklerine karşı bu durum önemli. Önümüzdeki süreçte su kıtlıkları ve iklim krizlerine bağlı altyapı yatırımları ve finans kaynakları için ayrı ayrı bölümler kurulmuş. Orada da görüşmelerimiz yaptık. Biz de bu durumlardan faydalanıyoruz. Özellikle burada bu süreç boyunca 5 ayrı noktada konuşmalarım olacak. Balıkesir Belediyemizdeki yapmış olduğumuz çalışmaları burada anlatacağız. Uluslararası tecrübelerden öğrendiklerimizi memleketimizde uygulayacağız. Tekrardan emeği geçenleri kutluyorum. İklim krizi bugün değil, geleceğin değil, bütüncül bir açıdan hepimizin en önemli noktasıdır. Burada özellikle bu iklim krizinin bünyesinde COP bünyesinde kurulan çalışmalar geleceğimizin teminatıdır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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