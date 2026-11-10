COP31'in ilk gününde Antalya'da metal yapraklı orman kuruldu

İklim zirvesinin başladığı Antalya'da Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde, Akfen Holding iş birliğiyle açılan ‘ARTIK' sergisi, ileri dönüşümle üretilen hayvan heykellerini metal yapraklı bir ormanda buluşturarak doğanın tükendiği bir geleceğe dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Antalya'da başladı. 196 ülkenin temsil edilmesinin beklendiği, 91 liderin katılım bildirdiği konferans için devlet ve hükümet başkanları iklim krizine çözüm aramak üzere Antalya'ya gelirken, 6 sanatçı aynı kentte doğanın yerini metallerin aldığı bir geleceği atıklardan ürettikleri eserlerle anlattı.

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Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde, Akfen Holding iş birliği ve Loft Art'ın desteğiyle Gloria Serenity Resort'ta aynı gün açılan ‘ARTIK' sergisindeki eserlerin tamamı ileri dönüşümle üretildi. Hayvan heykelleri, kıyıya vuran dallar ve atık metallerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen yapraklarla kurulan bir ormanın içine yerleştirildi.

Sergi, adını Türkçede hem ‘bundan sonra' hem de ‘geriye kalan' anlamına gelen ‘artık' kelimesinden alıyor. Bugün doğaya bırakılan atıkların gelecekte insanlığın yaşam biçimini anlatan izlere dönüşebileceği fikrinden hareket eden ‘ARTIK', ziyaretçiye ‘Bıraktığımız şey, gerçekten bırakmak istediğimiz miras mı?' sorusunu yöneltiyor.

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Çanakkale, Eskişehir ve İzmir'den sanatçıların 19 eserinden oluşan sergi, COP31 Eylem Gündemi'nde yer alan Sıfır Atık ile Okyanuslar ve Denizler başlıklarıyla örtüşüyor.

Lodos vurdu, dalga yonttu

Sergideki ağaç, lodosun kıyıya attığı dallardan kurgulandı. Bu dallar denizde kimi zaman aylarca kalıyor, kayalara çarpa çarpa aşınıyor. Kıyıda atık olarak kalacakken sergide bir ağaca dönüşüyor.

Tavandan ise atık metallerden geri dönüştürülen yapraklar sarkıyor. Yaklaşık 5 bin yaprakla kurulan düzenleme, otelin lobisini adeta bir ormana çeviriyor.

"Korkutucu ama bir o kadar da mümkün"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, sergiyle filmlerde sıkça karşılaşılan, doğal yaşamın yok olduğu gelecek tasvirlerinden yola çıktıklarını söyledi. Özalp, "Bize oksijen sağlayan, yaşamın kaynağı olan doğanın bir gün metallerden oluşabileceğini düşünmek gerçekten korkutucu. Ama bir o kadar da mümkün. İşte biz bu ihtimali sanat aracılığıyla görünür kılmak istedik" dedi.

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Ormanın sakinleri

Sergide 6 sanatçının eserleri yer alıyor. Selçuk Yılmaz'ın heykelleri arasında kılıç dişli kaplan ve jaguar da bulunuyor. Ali Abayoğlu, ‘Baskı Altında' serisinde atıkların ağırlığı altında hareket özgürlüğünü yitiren kuşları anlatıyor. Metal ve camla şekillendirdiği ‘Deniz Anası' serisinde ise sualtı yaşamının kırılganlığına dikkat çekiyor.

Denizi merkezine alan bir diğer isim Mücahit Diyar Arız. Sanatçı, ‘Derinlerin Bekçisi', ‘Karabatak' ve ‘Balıkçıl' adlı eserlerinde insanla deniz arasındaki ilişkinin peşine düşüyor. Mustafa Tuğrul'un atık metalden ürettiği ‘Gezegen Koleksiyoncusu' insanın evrendeki yerini sorgularken, ‘Ölüm ve Yaşam Arasında' adlı eseri doğanın kendini yenileyişini konu alıyor.

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Niyazi Kerem Bengi, 190 santimetrelik ‘Vorteks' heykelinde akçaağaç tohumunun havada süzülüşünü yorumluyor. Tuğçe Aytürk ise 5 metrekarelik sofra enstalasyonunda üretimi, tüketimi ve bereketi aynı masada buluşturuyor.

Tüketimi yeniden düşünmek

Otelin bağlı olduğu Özaltın Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir Şankaya, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 sürecinde, Antalya'da ‘ARTIK' sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamış malzemelerin sanatla yeniden anlam kazanması, döngüsel ekonominin estetik bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda hepimizi tüketim alışkanlıklarımızı yeniden düşünmeye davet ediyor" dedi.

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21 Kasım'dan itibaren ziyaret talebi alınacak

29 Kasım'a kadar açık kalacak sergiyi, COP31'in sürdüğü 9 20 Kasım tarihlerinde otel misafirleri ve davetliler gezebilecek. 21 29 Kasım tarihlerinde otel dışından gelmek isteyenler, otel yönetimiyle önceden iletişime geçerek ziyaret talebinde bulunabilecek. Talepler, otelin operasyonel uygunluğuna göre değerlendirilecek.