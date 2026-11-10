İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sanayinin yeşil dönüşümünde özel sektör finansmanı önem taşıyor

YETER ADA ŞEKO - BİRİZ ÖZBAKIR - Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) İklim ve Teknoloji Ortaklıkları Bölümü Şefi Petra Schwager, sanayinin sürdürülebilir dönüşümü için kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör yatırımlarına da ihtiyaç duyulduğunu, karbon finansmanının bu yatırımları harekete geçirecek önemli araçlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Schwager, UNIDO'nun sanayiyi daha sürdürülebilir ve daha dirençli hale getirmek, bu kapsamda ek finansman sağlamak ve ortak ülkelere destek olmak için çalıştığını belirtti.

REKLAM

Dünyanın iklim değişikliğinin yanı sıra güvenlik ve gıda sorunlarıyla da karşı karşıya olduğunu kaydeden Schwager, bu sorunların birbiriyle bağlantılı şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Schwager, "Bütün bunları nasıl bir araya getireceğimizi ve birbiriyle nasıl bütünleştireceğimizi görmemiz gerekiyor. Daha az kaynakla ve çevre üzerinde daha az etkiyle üretmeye devam etmemiz gerekiyor." dedi.

- "Yeni projeler ve yeni fonlar oluşturmayı hedefliyoruz"

Yeşil sanayileşmenin COP31 Başkanlığının temel odak alanlarından biri olduğunu ve bu kapsamda Türkiye ile işbirliği yapacaklarını aktaran Schwager, bu alanda yüksek düzeyli bir yuvarlak masa toplantısı düzenleneceği ve ortaklarla birlikte yeşil sanayileşme girişimi başlatacakları bilgisini verdi.

REKLAM

Kalkınma için Karbon Piyasaları Ortaklığı'nın da hayata geçirileceğini bildiren Schwager, bu girişimin, sanayinin dönüşümünü sağlamak amacıyla karbon piyasalarından ve karbon finansmanından yararlanmayı hedeflediğini dile getirdi.

Schwager, şöyle devam etti:

"Amacımız, sanayinin dönüşümünü sağlamak için karbon piyasalarından ve karbon finansmanından yararlanmak. Bu doğrultuda özel sektörle, farklı ortaklarla ve yatırımcılarla çalışarak onları bir araya getirmeyi, böylece yeni projeler ve yeni fonlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bunlar KOBİ’lerin daha temiz üretmesine yardımcı olacak, artık ihtiyaç duyulmayan bazı ürünlerden vazgeçilmesine destek olacak girişimler."

REKLAM

- "Karbon finansmanı özel sektör yatırımlarını harekete geçirecek"

İklim hedeflerine ulaşmak için büyük miktarda yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Schwager, kamu kaynaklarının tek başına yeterli olmayacağının, özel sektör finansmanının da sürece dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Schwager, karbon finansmanının bu noktada önemli bir araç olduğuna işaret ederek, "Çok önemli çünkü çok fazla yatırıma ihtiyacımız var. Kamu sektörü bunun bir kısmını sağlayabilir ancak özel sektörden de fon çekmemiz gerekiyor. Karbon finansmanı bunun için bir araç. Tek araç değil, ama çok önemli ve giderek büyüyen bir araç. Özel sektörden fon çekmemizi sağlayacak." diye konuştu.

REKLAM

Özel sektörün iklim mücadelesinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Schwager, Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi'nin dışarıdan kredi satın alınmasına açılacak olmasının şirketlerin emisyonlarını azaltma sorumluluğunu artıracağını belirtti.

Schwager, "Avrupa’da şimdiye kadar kapalı olan Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi, artık dışarıdan kredi satın almaya açılacak. Dolayısıyla özellikle çok fazla emisyon salan şirketlerin, emisyonları konusunda sorumluluk alması gerekecek ya da zaten alıyorlar ve bu emisyonları nasıl azaltabileceklerini görmeleri gerekiyor. Karbon finansmanı da bu araçlardan biri." sözlerini sarf etti.

REKLAM

- "Ortaklık içinde uygulamaya doğru ilerleme"

Schwager, Türkiye'nin elektrifikasyon konusunda iddialı hedefleri bulunduğunu, yeşil hidrojenin de bu süreçte önemli bir unsur olduğunu belirtti.

İklim mücadelesinde ortaklıkların ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Schwager, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, katıldığım beşinci COP zirvesi. Bence 'uygulamaya doğru ilerleme' mottosu çok ama çok önemli. Ortaklık içinde uygulamaya doğru ilerleme... Başkasının yaptığını tekrarlamaya çalışmaktansa aynı şey için iki kez ödeme yapmamızı önleyecek ve daha fazla ilerleme kaydetmemizi sağlayacak sinerjiler aramamız gerekiyor."