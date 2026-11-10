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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Eski COP başkanları Bakan Kurum'a desteklerini bildirdi:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Eski COP başkanları Bakan Kurum'a desteklerini bildirdi:

        COP'un önceki dönem başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a desteklerini içeren "COP Eski Başkanlarından Ortak Bildiri"yi okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:49 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Eski COP başkanları Bakan Kurum'a desteklerini bildirdi:

        COP'un önceki dönem başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a desteklerini içeren "COP Eski Başkanlarından Ortak Bildiri"yi okudu.

        COP21 Başkanı Laurent Fabius, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP26 Başkanı Alok Sharma, COP24 Başkanı Michal Kurtyka, COP30 Başkanı Andre Aranha Correa do Lago Bakan Kurum'a desteklerini içeren "COP Eski Başkanlarından Ortak Bildiri"yi okumak için bir araya geldi.

        Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, burada yaptığı konuşmada, COP'un dünyadaki en büyük organizasyonlardan biri olduğunu belirterek bu organizasyonun içinde sadece hükümetlerin değil, sivil toplum örgütlerinin, iş dünyasının, üniversitelerin ve dünya hakkında endişe taşıyan bütün tarafların bulunduğunu ifade etti.

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        - COP31'in önceliği "uygulamaya geçmek" olacak

        COP21 Başkanı Fabius, önceki dönem COP başkanlarının Paris Antlaşması'nın uygulamasına katkıda bulunacak öneriler sunmak üzere bir araya geldiğini ve ortak bir bildiri hazırladıklarını aktardı.

        Bildiride düzenlenen COP toplantıları arasında bir daimi bağlantı ve devamlılık olması gerektiğinin altını çizdiklerini belirten Fabius, ayrıca COP21'den COP31'e kadar olan katkıların özetine yer verdiklerini söyledi.

        Fabius, bildiride, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında atılan adımlar neticesinde bir iyileşme gözlemlendiğini ancak öte yandan bu adımların yeterli olmaktan çok uzak olduğuna işaret ettiklerini kaydetti.

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        Elektrifikasyon, metan gazı azaltımı, okyanuslar, iklim finansmanı, çok taraflılık gibi unsurların COP31'in öncelikleri arasında olması gerektiğini vurgulayan Fabius, COP31'in en önemli noktasının uygulamaya geçmek olduğunu ifade etti.

        Fabius, bildirinin son maddesinde "Müzakereler başkanı Avustralya'yı ve Türkiye'yi, COP31 başkanlığı esnasında destekleyeceğiz ve basın toplantılarına hep birlikte destek olacağız. COP31 çok taraflılık anlamında güveni güçlendirecek ve bunu da kolektif kararlarımızın neler yapabileceğini göstererek kanıtlayacak." ifadelerini kullandıklarını söyledi.

        - Dünyadaki enerji krizi

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        COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen, dünyanın en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Bütün bu zorlu ortamda yani çoklu krizli ortamda gerçekten çok büyük çabalar gösterdik ama iyi haber şu ki; bu krizlerin üstesinden gelebilmek için vereceğimiz cevap aynı. Daha ileriye taşımak ve yapabildiğimiz her yerde elektrifikasyonu sağlamak. Bizim misyonumuzun en büyük temeli bu."

        Bowen, 1,5 derece hedefine ulaşabilmek için tüm dünyada elektrifikasyonun artırılması gerektiğine dikkati çekerek bunun aynı zamanda enerji güvenliği açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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