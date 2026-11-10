Küresel Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından, 6’ncı Küresel Medya Buluşması kapsamında düzenlenen Küresel Başarı Ödülleri Töreni'nde mesleğinde öne çıkan isimlere ödülleri takdim edildi.

KGK tarafından 6’ncı Küresel Medya Buluşması kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra 32 ülkeden yaklaşık 350 gazeteciyi bir araya getiren organizasyonun sonunda ilçedeki bir otelde Küresel Başarı Ödülleri Töreni ve gala yemeği düzenledi. Siyaset, diplomasi, spor, medya, bilim, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede uluslararası alanda başarılarıyla öne çıkan isimlere ödülleri takdim edildi. Bu yıl 'Küresel Diplomasi Ödülü', Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye, 'Küresel Dostluk Ödülü' Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka'ya verildi. Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, uluslararası başarıları dolayısıyla 'Küresel Spor Ödülü'nün sahibi oldu. Gazze'deki gelişmeleri gündemde tutan yayınları dolayısıyla Gazzete'nin yayıncısı Hayrunnisa Çiçek'e 'Küresel Gazetecilik Ödülü' takdim edildi. 'Küresel Marka Ödülü' Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer adına Corendon Airlines Bölge Satış Müdürü Levent Öztaç'a, 'Küresel İnovasyon Ödülü' Keepler adına Ömer Alaettinoğlu'na, 'Küresel Medya Ödülü' TRT AVAZ'a verildi. 'Küresel Sanat Ödülü' Kırgız sanatçı Roza Amanova'ya, 'Küresel Bilim Ödülü' ise Kazak bilim insanı Sultanhan Zhussip'e sunuldu. Merhum gazeteci Veli Altınkaya adına verilen özel ödül, gazeteci-yazar Yavuz Donat'a takdim edildi. Meslekte 50 yılını dolduran kıdemli gazeteciler de gecede unutulmadı. Coşkun Aral, Yazgülü Aldoğan, Ahmet Coşkunaydın, Yavuz Nufel ve Necati Günay da 'Meslek Onur Ödülü'ne layık görüldü.

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'DÜNYANIN EN KÜRESEL MESLEK ÖRGÜTÜYÜZ'

Gecenin açılış konuşmasını yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "88 ülkede, Türkiye'nin 81 ilinde temsilcisi bulunan, Ankara'da genel merkezi, İstanbul'da ofisi bulunan bir örgüt ve dünyanın birçok ülkesinde, değişik kıtalarda, farklı coğrafyalarda ödül törenleri, sergiler, etkinlikler, medya buluşmaları yapabilecek kudrete sahip bir örgüt ve bunu yaparken de tamamen kendi öz kaynakları ile yapan, asla kamudan, devletten hiçbir kuruş almadan yapan bir örgüt" dedi.

'HERKES BİR BARIŞ ELÇİSİ OLARAK ÜLKESİNE DÖNECEK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Küresel Gazeteciler Konseyi'nin yaptığı bu faaliyeti çok önemsiyoruz. Bunun adına literatürde 'soft power' deniyor. 'Kültürel diplomasi' adı veriliyor ve dolayısıyla bugün burada çok farklı ülkelerden misafirlerimizin gelmesi, buradaki birlik, beraberlik ruhu, kaynaşma çok önemlidir. Gelen herkes bir barış elçisi olarak kendi ülkesine dönecektir" diye konuştu.

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'HAKİKAT BAZEN BİR ÖLÜM KALIM MESELESİDİR'

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, şunları söyledi:

"Küresel Diplomasi Ödülü'ne beni layık gördünüz. Bu benim için büyük bir onurdur. Bu ödülü derin bir minnettarlıkla, aynı zamanda büyük bir sorumluluk bilinciyle kabul ediyorum. Diplomasi en iyi haliyle unvanlardan, protokolden ya da resmi anlaşmaların dilinden ibaret değildir. Diplomasi başkalarının duvarlar ördüğü yerde köprüler kurabilmek, farklılıkların aşılmaz görüldüğü noktalarda ortak bir zemin bulabilmektir. Diplomasi dayatmadan ikna edebilme, tehdit etmeden etki yaratabilme ve güç kullanmadan değişim sağlayabilme gücüdür. Belki de bu hiçbir yerde küçük devletler açısından olduğu kadar önemli olmamıştır. Ülkelerin etkisi hiçbir zaman yalnızca topraklarının büyüklüğü, ekonomisinin gücü ya da askeri kapasitesiyle ölçülmemelidir. Tarihimiz bize özgürlüğün hiçbir zaman yalnızca siyasi bir kavram olmadığını öğretmiştir. Özgürlük son derece insani bir özlemdir ancak tarihimiz bize dayanışmanın değerini, uluslararası ortaklıkların önemini ve sesinizin duyulmasına birlikte gelen sorumluluğu da öğrenmiştir ancak bize başka bir gerçeği daha öğretmiştir. Hakikat bazen bir ölüm kalım meselesidir."

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'KOSOVA VE MİLLİ TAKIMLARINI İLK TANIYAN FEDERASYON OLDUK'

Fatih Terim de Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kosova'yı ve milli takımını ilk tanıyan federasyon olduğunu hatırlatarak, "Kader bu ya, 2016'da Dünya Kupası grubuna beraber düştük, oynamaya başladık. Dolayısıyla demek ki ben bugünleri gördüğüm için, hanımefendi de üstüne güzel sözler söyledi, çok teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.