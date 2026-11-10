Metropolis Uluslararası Eğitim Merkezi MITI Antalya kurulacak Özdemir, "İklim değişikliğiyle mücadele yerel yönetimlerin temel sorumluluğudur"

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, açılış töreninin ardından gerçekleştirilen paneller ve uluslararası iş birliği etkinlikleriyle başladı. Dirençli Şehirler G2 Hub’ında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyonunda Metropolis organizasyonuyla; Metropolis Uluslararası Eğitim Merkezi MITI Antalya'nın kurulmasına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, iklim kriziyle mücadelede kentlerin rolüne dikkat çekerek uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Antalya'nın dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet temsilcilerini, yerel yönetimleri, bilim insanlarını, uzmanları ve uluslararası kuruluşları ağırladığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 başladı. Küresel iklim politikalarının ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çözüm arayışlarının ele alındığı konferansın ilk gününde çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Yeşil Bölge Dirençli Şehirler G2 Hub alanındaki pavilyonunda düzenlediği paneller ve uluslararası iş birliği buluşmalarıyla COP31’e katkı sundu.

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MITI için imzalar atıldı

COP31 kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Metropolis arasında, Metropolis Uluslararası Eğitim Merkezi MITI Antalya'nın kurulmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaquer'in imzaladığı anlaşmayla, Antalya'nın uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra ortak projelerin geliştirildiği bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

"İklim krizinin etkilerinin ve çözümlerinin en görünür olduğu yer kentlerdir"

İmza töreninin ardından konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, iklim değişikliğiyle mücadelenin yerel yönetimlerin temel sorumluluklarından biri olduğunu söyledi. İklim krizinin etkilerinin günlük yaşamda doğrudan hissedildiğine dikkat çeken Özdemir, "Dünyanın dört bir yanında iklim hedeflerini, azaltım senaryolarını ve uzun vadeli taahhütleri tartışıyoruz. Ancak iklim değişikliğinin sonuçları, çoğu zaman ilk olarak bir mahallenin sokağında, bir ailenin suya erişiminde, bir çiftçinin tarlasında, bir çocuğun soluduğu havada hissediliyor. İklim krizinin dili küresel olabilir; ancak etkilerinin ve çözümlerinin en görünür olduğu yer kentlerdir." dedi.

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Antalya'nın 2050 karbon nötr hedefi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadeleyi tüm hizmet alanlarının ortak sorumluluğu olarak gördüğünü söyleyen Özdemir, "2022 yılında hazırladığımız Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımız bu yaklaşımın önemli dayanaklarından biridir. 2050 yılı nötr karbon hedefimiz doğrultusunda; ulaşımdan su yönetimine, atık yönetiminden iyi tarım uygulamalarına kadar birçok alanda değişen iklim şartlarına uyum ve azaltım için başarılı çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu. Özdemir, belediyenin çevre alanındaki çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde 32 ödülle taçlandırıldığını da hatırlattı.

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"Bilgiyi uygulanabilir projelere dönüştüreceğiz"

MITI Antalya'nın hedeflerine de değinen Özdemir, geçtiğimiz Ekim ayında Seul'de uluslararası ağa katılımı duyurulan merkezin, dünyanın farklı kentlerinden yerel yöneticileri, uzmanları ve uygulayıcıları bir araya getireceğini belirtti. İklim dayanıklılığı, iklim finansmanına erişim, sürdürülebilir turizm, proje geliştirme ve kapsayıcı kent politikaları alanlarında belediyelerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Özdemir, "Biz yalnızca bilgi aktaran değil, bilgiyi uygulanabilir projelere dönüştüren bir merkez oluşturmak istiyoruz." dedi. Özdemir, MITI Antalya aracılığıyla ortak eğitimlerin, uzman değişimlerinin ve uluslararası projelerin hayata geçirilmesini önemsediklerini belirterek, bu adımın COP31 sonrasında da devam edecek güçlü bir uluslararası iş birliği sürecinin başlangıcı olacağına inandığını söyledi.

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Çevre dostu çiftçi kartı uygulaması ele alındı

COP31'in ilk gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyonunda "Antalya'nın Çevre Dostu Çiftçi Kartı Uygulaması ve Farkındalık" başlıklı panel gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy’un da katılım sağladığı ve sürdürülebilir tarım ve çevre dostu uygulamaların ele alındığı panelde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları gündeme taşındı. Panelde çevre bilincinin artırılması ve tarımda sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde duruldu.

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Kentlerin iklim liderliği masaya yatırıldı

Günün bir diğer etkinliği ise "Metropoliten İklim Liderliği Diyaloğu: COP31'den Kent Eylemine Liderlik, Ortaklıklar ve Uygulama" başlıklı panel oldu. Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaquer'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, farklı kentlerden yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi. Kentlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği sorumluluklar, uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi ve küresel iklim hedeflerinin yerel ölçekte somut uygulamalara dönüştürülmesi konuları ele alındı.