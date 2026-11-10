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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum "COP Eski Başkanlarından Ortak Bildiri" programında konuştu:

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in düzenlendiği Antalya'da hedeflerinin birikimi ileriye taşıyan, ülkeler arasındaki güveni pekiştiren ve iklim eyleminin uygulamasını hızlandıran sonuçlara ulaştırmak olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:59 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum "COP Eski Başkanlarından Ortak Bildiri" programında konuştu:

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in düzenlendiği Antalya'da hedeflerinin birikimi ileriye taşıyan, ülkeler arasındaki güveni pekiştiren ve iklim eyleminin uygulamasını hızlandıran sonuçlara ulaştırmak olduğunu belirtti.

        Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Asos Salonu'nda düzenlenen "COP Eski Başkanlarından Ortak Bildiri" programında konuştu.

        COP21'den COP30'a kadar görev yapan başkanların COP31'e destek amacıyla hazırladığı ortak bildiriyi büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten Kurum, bu kapsamda tüm taraflardan destek beklediklerini dile getirdi.

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        Kurum, ortak kararların gerçek değerinin, bu kararların hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını, "Uygulama COP"u anlayışının temelinin bu olduğunu söyledi.

        Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında, azaltım, uyum ve finansman alanlarında uygulamayı hızlandırmayı öncelik olarak gördüklerini aktaran Kurum, "2025 Ulusal Katkı Beyanları Sentez Raporu, sağlanan ilerlemeyle birlikte daha güçlü uygulamaya duyulan ihtiyacı da ortaya koyuyor. Bu nedenle 2035 yılına yönelik Ulusal Katkı Beyanlarını henüz sunmamış tüm tarafları, beyanlarını bir an önce sunmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        COP31 Başkanlığı olarak çalışmaları "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" ilkeleri üzerine kurduklarını kaydeden Kurum, "Bu anlayışı, Avustralya ile yürüttüğümüz yakın işbirliğine de yansıttık. Müzakere süreci ile sahadaki uygulamaların birbirini desteklemesini hedefliyoruz." dedi.

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        Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi'ni de geçmiş konferansların kazanımlarını uygulamaya taşıyacak şekilde geliştirdiklerini söyledi.

        Temiz enerji dönüşümü, iklime dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, sıfır atık ve metan azaltımı alanlarında somut girişimler yürüttüklerini anlatan Kurum, gıda güvenliği, sağlık, okyanuslar, gençlik ve eğitim konularına da odaklandıklarını aktardı.

        - "Antalya'ya uzanan yol ortak iradeyle şekillendi"

        Rio Sözleşmeleri arasındaki işbirliğini de güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kurum, yapay zekanın iklim eyleminde sorumlu kullanımına yönelik işbirliklerini de güçlendireceklerini belirtti.

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        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile İklim Uygulama Köprüsü'nü (BRIDGE) geliştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

        "Bu girişimle ülkelerin iklim önceliklerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmelerini ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bütün bu çalışmalarla, geçmiş COP kararlarının uygulamadaki etkisi daha da artacaktır. Ortak bildiri çok önemli. Türkiye'nin COP31 Başkanlığına ve Avustralya'nın müzakere başkanlığına verdikleri destek için bütün COP başkanlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Paris'ten Antalya'ya uzanan yol, uluslararası toplumun ortak iradesiyle şekillendi. Antalya'da hedefimiz bu birikimi ileriye taşıyan, ülkeler arasındaki güveni pekiştiren ve iklim eyleminin uygulamasını hızlandıran sonuçlara ulaştırmaktır. Çok taraflı işbirliğine duyulan güvenin, ortak kararlarımızın sahaya koyduğu ortak iradeyi sonuçlarla daha da güçlü kılacağına inanıyoruz. COP31'in Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında bu güveni pekiştiren bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz."

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