COP31 etkinlikleri kapsamında "Dönüşen Umut" Uluslararası Karma Sergisi açılacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Dönüşen Umut" Uluslararası Karma Sergi ve Sanat Enstalasyonu açılacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31 kapsamında kent genelinde de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Uluslararası Kültür Sanat Göç ve Uyum Derneği (US-DER) tarafından, Muratpaşa Belediyesi'nin COP TOWN etkinlikleri kapsamında düzenlenecek uluslararası sergi, 12 Kasım'da Karatay Medresesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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Küratörlüğünü Begüm Berber'in üstlendiği sergide, 11 sanatçının farklı disiplinlerde hazırladığı eserler sanatseverlerle buluşturulacak.

İklim değişikliği, sıfır atık, geri dönüşüm, yeniden kazanım ve sürdürülebilir yaşam temalarının işlendiği sergide, atık olarak nitelendirilen malzemelerin sanatsal üretim yoluyla yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Sergiyle, tüketim alışkanlıklarına ve doğal kaynakların korunmasına dikkati çekilmesi hedefleniyor.

"Dönüşen Umut" Uluslararası Karma Sergi ve Sanat Enstalasyonu, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.