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        Bakan Uraloğlu: Türkiye, karbon akreditasyonlu havalimanı sayısında dünya ikincisi

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de karbon akreditasyon sertifikasına sahip havalimanı sayısının 53'e yükseldiğini belirterek, "Ülkemiz, bu kapsamda ABD'den sonra en yüksek sayıda sertifikaya sahip ikinci ülke konumuna ulaştı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu: Türkiye, karbon akreditasyonlu havalimanı sayısında dünya ikincisi

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de karbon akreditasyon sertifikasına sahip havalimanı sayısının 53’e yükseldiğini belirterek, “Ülkemiz, bu kapsamda ABD’den sonra en yüksek sayıda sertifikaya sahip ikinci ülke konumuna ulaştı" dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da COP31 alanında düzenlenen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Ödül Töreni’ne katıldı. Törende Türkiye’nin havacılık sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaları değerlendiren Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen 45 havalimanının farklı seviyelerde karbon akreditasyon sertifikası aldığını kaydetti. DHMİ’nin Avrupa’da en fazla sertifikalı havalimanına sahip işletmeci konumuna yükseldiğini ifade eden Uraloğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarının da üst düzey sertifikasyon başarılarına dikkat çekti.

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        Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamında önemli ilerleme sağlandığını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

        “İklim değişikliği, günlük yaşantımızı derinden etkilerken aynı zamanda can kayıplarına ve olumsuz ekonomik sonuçlara yol açmaktadır. İnsanlığın kaderini yeniden yazdığımız bir eşikteyiz. Bu eşik, ya insanlığın en büyük başarısızlığına ya da en büyük dönüşümüne açılacak. Ya bu krizi görmezden gelerek en büyük başarısızlığı yaşayacağız ya da enerji üretiminden sanayiye, tarımdan kentleşmeye ve özellikle ulaşım sektöründen lojistik altyapıya kadar tüm alanlarda köklü bir dönüşümle en büyük başarıyı inşa edeceğiz. Bu sektörün büyümesini sürdürürken çevresel etkilerini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz."

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        KARBON AKREDİTASYON SERTİFİKASINA SAHİP 53 HAVALİMANI

        DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Karbonsuz Havalimanı Projesi’nden bahseden Bakan Uraloğlu, “Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı, havalimanlarının karbon yönetimi ve emisyon azaltım çalışmalarını uluslararası ölçekte belgelendiren önemli bir programdır. Bu program kapsamında DHMİ tarafından işletilen 45 havalimanımız farklı seviyelerde sertifikalandırılmıştır. Bu sonuçla DHMİ, Avrupa’da en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaşmıştır. Ülkemizdeki diğer havalimanı işletmecilerinin de katılımıyla sertifikalı havalimanı sayımız 53’e yükselmiştir. Ülkemizin, karbon akreditasyon sertifikasına sahip 53 havalimanıyla bu kapsamda ABD’den sonra en yüksek sayıda sertifikaya sahip ikinci ülke olduğunun altını çizmek isterim. Bugün burada DHMİ’nin bu başarısının yanı sıra Antalya Havalimanımızın Seviye 4 artı ve İstanbul Havalimanımızın Seviye 4 sertifikasyonlarının da takdim edilecek olmasını ayrıca anlamlı buluyorum" dedi.

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        ‘ÜÇLÜ PİST OPERASYONUYLA YILLIK 50 BİN TON DAHA AZ KARBON SALINIMI’

        İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirilen üçlü pist uçuş operasyonunun önemli başarılara imza attığını kaydeden Uraloğlu, “Avrupa’da ilk, dünyada ise ABD’den sonra eş zamanlı üç uçak iniş-kalkış operasyonu, uçuş mesafesinde yüzde 25 iyileşme, kısa taksi süreleri ve yıllık 50 bin ton daha az karbon salınımı sağlamış; 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize somut katkı sunmuştur. Hizmete açtığımız 4’üncü ana pistimiz, kısa sürede hava trafiğine ciddi bir esneklik kazandırmış ve doğu yönlü kalkışlarda önemli bir alternatif oluşturmuştur. Yeni pistten gerçekleştirilen uçuşlarda sağlanan rota kısalmaları sayesinde 18 Eylül-1 Kasım döneminde yaklaşık 591 ton yakıt tasarrufu ve bin 867 ton karbondioksit emisyonu azaltımı elde ederek sürdürülebilirlik hedeflerimize somut bir katkı daha sağladık" diye konuştu.

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        ‘HAVALİMANLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARINI HAYATA GEÇİRDİK’

        Havalimanlarında güneş enerji santrallerinin devreye alındığını belirten Bakan Uraloğolu, “Bugüne kadar Erzincan, Sivas, Gaziantep, Van ve Muğla Dalaman havalimanlarımızda toplam 3,7 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini devreye aldık. Tüm havalimanlarında sıfır atık belgesi standartlarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. TÜBİTAK-MAM iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında havalimanlarımızın iklim değişikliğinden etkilenebilirliğini analiz ediyor, riskleri belirliyor ve gerekli azaltım ve uyum tedbirlerini geliştiriyoruz. Serbest Rota Hava Sahası uygulamasıyla hava araçlarının daha kısa ve doğrusal rotalarda uçabilmelerine imkan sağlıyoruz. Uygulamayı 2027 yılı yaz dönemi öncesinde 24 saat esasına taşımayı hedefliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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