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        COP31 katılımcılarının rotası Sıfır Atık Köyü "Solak" oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya'nın Aksu ilçesinde "Sıfır Atık Köyü"ne dönüştürülen Solak Mahallesi, yerli ve yabancı katılımcıların ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:38 Güncelleme:
        COP31 katılımcılarının rotası Sıfır Atık Köyü "Solak" oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya'nın Aksu ilçesinde "Sıfır Atık Köyü"ne dönüştürülen Solak Mahallesi, yerli ve yabancı katılımcıların ilgisini çekiyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık Köyü"ne dönüştürülen mahallede, çevre dostu uygulamalarla önemli değişiklikler yapıldı.

        Mahalledeki eski yapılar ve okul yenilendi, tekstil ve marangoz atölyesinde geri dönüştürülen malzemelerden masalar, sandalyeler ve kıyafetler üretildi.

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        Mahallede yeni yapılan Sıfır Atık Çocuk Parkı'nın zemininde, zeytin çekirdeklerinden elde edilen doğal kum kullanıldı.

        Mahallede gerçekleştirilen düzenlemelerle daha temiz ve yeşil bir yaşam alanı oluşturulurken, atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik uygulamalar da hayata geçirildi.

        Mahalleye kurulan kompost makinesi sayesinde yemek atıkları biriktirilerek gübreye dönüştürülüyor. Böylece daha önce çöpe giden organik atıklar yeniden değerlendiriliyor.

        Mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarında sıfır atık anlayışını benimsemeye başladığı Solak'ta çevre bilincinin çocuklara da aktarılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amaçlanıyor.

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        COP31 kapsamında Antalya'ya gelen yerli ve yabancı katılımcılar da örnek çevre uygulamalarının hayata geçirildiği mahalleye ilgi gösteriyor. Mahalledeki uygulamalar hakkında bilgi alan katılımcılar, etkinliklere katılıyor, yöresel ürünleri inceliyor.

        Sıfır atık anlayışıyla gerçekleştirilen dönüşüm, konferans için kente gelen ziyaretçilere sürdürülebilir yaşam uygulamalarını yerinde görme fırsatı sunuyor.

        - "Sıfır atık etkinlik alanı oluşturuldu"

        Aksu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Müdür Vekili Zeynep Demirel, AA muhabirine, Sıfır Atık Köyü'nde COP31 için kente gelen yabancıları ağırladıklarını söyledi.

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        Mahallede belediye olarak Yörük çadırı kurduklarını ve konuklara Solak'ın meşhur pişisini tattırdıklarını belirten Demirel, "Mahallenin çehresi değişti. Mahalle halkı bu durumdan çok memnun. Okul yenilendi. Sıfır atık etkinlik alanı oluşturuldu. Mahalle, sıfır atığa uygun hale getirildi, geri dönüştürülen atıklardan üretimin yapıldığı atölyelerimiz var. Ambalajsız marketimiz var. Zaten Yörük kültüründe sıfır atık düşüncesi her zaman var. Evlerindeki yiyecek artıklarını hayvanlarına verirler, ağaçların dibine dökerler. Yörükler her zaman doğaya saygılıdır." diye konuştu.

        - Mahalle sakinleri atıkları geri dönüşüm istasyonlarına atıyor

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        Mahalle sakinlerinden Hafize Yeşilorman, COP31 kapsamında yapılan değişikliklerle mahallenin çok güzel olduğunu ifade etti.

        Atıkları hiçbir zaman çöpe atmadıklarını, ayrıştırarak geri dönüşüme gönderdiklerini anlatan Yeşilorman, "Çevre mahallelerdeki sakinlere de atıklarınızı bize getirin diyoruz." ifadesini kullandı.

        Mahallede market işleten Nafiye Uslu da mahalleye birçok yatırım yapıldığını dile getirdi.

        Uslu, "Marketimden çıkan atıkları ayrıştırıp geri dönüşüm istasyonuna atıyorum. Amacımız mahalleden hiçbir atık çıkmaması." dedi.

        Mahalle sakini Berrin Çom, mahalledeki değişikliklerden memnun olduğunu, evinden çıkan atıkları biriktirdiğini, ardından günlük olarak geri dönüşüm istasyonlarına bıraktığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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