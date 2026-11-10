İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - FAO'ya göre gıda, birçok müzakere başlığının ortak konusu olacak

YETER ADA ŞEKO - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktör Yardımcısı ve İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre Ofisi Direktörü Kaveh Zahedi, COP31 müzakerelerinde en çok konuşulacak başlıklardan birinin gıda olacağını belirterek "Müzakerecilerin, çiftçiler için adil bir geçişten söz etmeden adil geçişi konuşması çok zor." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Zahedi, COP31'in ilk gününün gıda, tarım ve sağlığa ayrıldığını, COP31 Başkanlığının harika bir iş ortaya koyduğunu söyledi.

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Zahedi, birçok ülkenin benzer iklim sorunlarına sahip olduğunu, El Nino etkisiyle tarım ve gıda sistemleri üzerindeki baskının arttığını kaydetti.

Gıda üretimi ve güvenliğini sürdürmenin daha zor hale geldiğini dile getiren Zahedi, "Gıda güvenliğinin ülkelerin gündeminde bu kadar üst sıralarda olmasının eyleme ve finansmana dönüşebileceğini umuyoruz. İklim etiketli kalkınma yardımının ne kadarının tarıma gittiğine baktık ve bu yalnızca yaklaşık yüzde 5 düzeyinde. Bu, tarımdaki fırsatları ve çözümleri, yani bozulmuş arazilerin restorasyonunu, tarımsal ormancılığı, hayvancılığımıza ve su ürünleri yetiştiriciliğimize sürdürülebilirlik kazandırmayı karşılamak için çok az. Dolayısıyla kaçırılan büyük bir fırsat var, çünkü tarım-gıda sistemi çözümlerine yeterli iklim finansmanı gitmiyor." dedi.

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Zahedi, tarım başlığının her detayıyla ele alınması ve bunun da finansmanla birlikte COP zirvesinden çıkacak bir eyleme dönüşmesinin sağlanması gerektiğine işaret etti.

Arazi restorasyonu ve sürdürülebilirliği sağlayan, daha az kaynak ile daha fazla ürün elde eden çiftçilere finansmanın nasıl sağlanabileceğinin gündeme alınması gerektiğine işaret eden Zahedi, "Müzakerecilerin, çiftçiler için, tarım toplulukları için adil bir geçişten söz etmeden adil geçişi konuşması ya da iklim değişikliğinden bu kadar ağır etkilenen sektör olan tarımda uyumdan söz etmeden uyumu konuşması çok zor." ifadelerini kullandı.

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- COP31'in eylem gündemi vurgulanıyor

COP31'in "uygulama COP"u olarak nitelendirildiğini ve hedefin tüm tartışmaların eyleme dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan Zahedi, COP31 Başkanlığının da gıda güvenliğinin ön planda olduğu eylem gündemine vurgu yapmasındaki asıl nedenin bu olduğunu anlattı.

Zahedi, beklenti ve umudun, COP31'den iklim zorluklarıyla birlikte tarım ve gıda sistemleri penceresinden mücadele konusunda daha güçlü bir ivmeyle çıkmak, gıda güvenliği ve tarıma daha fazla dikkati çekmek ve yatırım yapmak olduğunu sözlerine ekledi.