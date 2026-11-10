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        Çinli çift, Müslümanların misafirperverliğinden etkilenerek İslamiyet'i seçti

        SÜLEYMAN ELÇİN - Çinli Moyuan Song ve Luoxi Xu çifti, dünya turu için çıktıkları yolculukta kendilerine gösterilen misafirperverlikten etkilenerek Antalya'da gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Çinli çift, Müslümanların misafirperverliğinden etkilenerek İslamiyet'i seçti

        SÜLEYMAN ELÇİN - Çinli Moyuan Song ve Luoxi Xu çifti, dünya turu için çıktıkları yolculukta kendilerine gösterilen misafirperverlikten etkilenerek Antalya'da gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Pekin'de yaşayan ve 8 yıldır evli olan Song ve Xu, yaklaşık iki yıl önce işlerinden ayrılarak dünya turuna çıktı. Yolculuklarının ilk durağı Endonezya olan çift, burada Müslümanların kendilerine gösterdiği yakınlık ve misafirperverlik dolayısıyla İslamiyet'i merak etmeye başladı.

        Tur kapsamında Türkiye'ye gelen çift, Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesindeki bir parkta otururken emekli Aysel ve Abdurrahman Akgüç çiftiyle tanıştı.

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        Çinli çift, Akgüç çiftinin kendilerini evlerine davet etmesiyle Türk kültürünü ve geleneksel yemeklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        - Muhammed Murat ve Leyla Betül isimlerini aldılar

        Akgüç ailesinin samimiyeti ve misafirperverliğinden etkilenen Çinli çift, Türk kültürü ve İslamiyet hakkında sorular sormaya başladı. Aysel Akgüç'ün hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i inceleyen çift, Türkiye'den ayrıldıktan sonra da aileyle iletişimlerini sürdürdü.

        Müslüman olmaya karar veren Çinli çift, bunu da Antalya'da gerçekleştirmek istediklerini belirterek, yeniden kente geldi. Akgüç ailesinin de katılımıyla Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen ihtida töreniyle Çinli çift Müslüman oldu. Çiftin dini nikahını da caminin din görevlisi Mehmet Koşuk kıydı.

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        Cami cemaati ve din görevlisi Mehmet Koşuk tarafından Çinli çifte Muhammed Murat ve Leyla Betül isimleri verildi.

        Moyuan Song, AA muhabirine, İslamiyet'i seçme kararında kendilerini etkileyen en önemli unsurun, farklı ülkelerde Müslümanlardan gördükleri iyilik ve samimiyet olduğunu söyledi.

        İnsanların kendilerine herhangi bir baskı ya da telkinde bulunmadığını belirten Song, Müslümanların davranışlarını bizzat gözlemleyerek bu inancı merak ettiğini dile getirdi.

        - "Müslüman olduktan sonra iç huzurumuz arttı"

        Türkiye'de tanıştıkları Akgüç çiftinin kendilerini camiye götürdüğünü, namaz ve İslamiyet hakkında bilgi verdiğini anlatan Song, "Müslüman olmaya karar verdiğinde çevremdekiler de destek verdi. Müslüman olduktan sonra iç huzurumuz arttı. Karşılaştığımız sorunlara karşı sakin olup dua ettik ve bu bize çok iyi geldi. Müslüman olmak her koşulda iyi ve samimi kalmak anlamına geliyor bizim için." dedi.

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        Çinlilere Türk insanını ve kültürünü yakından tanımalarını tavsiye eden Song, gezdiği ülkeler arasında Türkiye'nin kendisinde en güzel izlenim bırakan yer olduğunu vurguladı.

        Türk insanının ilk bakışta sert görünebildiğini ancak iletişim kurulduğunda çok sevimli ve sıcak bir tavır sergilediğini anlatan Song, "Özellikle Türkiye'de sokak hayvanlarına gösterilen ilgiden etkilendim. Kedi ve köpeklere yönelik inanılmaz bir hoşgörü var. Türkiye'de kendimi güvende hissettim. Antalya'da 2 aydır kalıyoruz ve akşamları rahatlıkla dışarı çıkabiliyoruz. Çin'e dönünce buradaki ailemi de özleyeceğim." diye konuştu.

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        Luoxi Xu ise Müslüman olduğu için mutlu olduğunu ve dini daha fazla öğrenmek için Çince yazılmış İslami kitaplar okuduğunu kaydetti.

        - "İlk defa tanışmamıza rağmen yıllardır tanışıyormuşuz gibiydi"

        Emekli hemşire Aysel Akgüç, Çin ve Kore dizilerine ilgisi sayesinde bazı kelimeleri bildiğini, ilk tanıştıklarında çiftle kendi dillerinde iletişim kurmaya çalıştığını belirtti.

        Bir süre İngilizce ve çeviri uygulaması aracılığıyla sohbet ettiklerini anlatan Akgüç, onları evlerinde Türk kahvaltısı yapmaya davet ettiğini söyledi.

        Çiftin ertesi gün davetlerini kabul ederek evlerine geldiğini aktaran Akgüç, "Aramızda güzel bir enerji oldu. İlk defa tanışmamıza rağmen yıllardır tanışıyormuşuz gibiydi. Birlikte güzel vakit geçirdik. Bize İslamiyet'le ilgili sorular sordular. Ben de meraklı olduklarını görünce onlara Kur'an-ı Kerim hediye ettim. Bunu Müslüman olmaları için değil, kutsal kitabımızı tanımaları için verdiğimi söyledim." dedi.

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        Çiftin hediyeyi inceledikten sonra kendisine mesaj gönderdiğini kaydeden Akgüç, şöyle konuştu:

        "Bana, 'Senin bize hediye ettiğin kitap bir sanat eseri gibi, çok etkilendik.' diye yazdılar. Çin'e dönünce de Müslüman olmaya karar vermişler. Allah insana hidayeti nasip edecekse bir şeyleri ve birilerini vesile kıldığına inanıyorum. Biz belki buna vesile olmuş olabiliriz. Onların içindeki bu duyguyu, bu coğrafyalarda duydukları ezan sesleri ve insanların cana yakınlığı açığa çıkarmış olabilir. Bizim onlara davranışlarımız, gösterdiğimiz ilgi, alaka ve samimiyet, Müslüman bir ülkede tanıdıkları insanların davranışları mutlaka etkili olmuştur."

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        - "Gözyaşlarıyla namaz kıldı"

        Abdurrahman Akgüç de Çinli çiftle tanıştıktan sonra aralarında aile bağı oluştuğunu belirterek, kendilerine "nene" ve dede anlamına gelen "yeye" diye hitap etmeye başladıklarını söyledi.

        Moyuan Song'un bir gün kendisiyle camiye gelmek istediğini dile getirdiğini anlatan Akgüç, "Song, namaz sırasında duygulandı. Gözyaşlarıyla namaz kıldı. İslamiyet'i öğrenebilmeleri amacıyla Diyanet tarafından Çince Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler içeren kitaplar hediye edildi. Biz onları evlatlarımız gibi görmeye başladık. Aramızdaki mesafeye rağmen iletişimimiz sürdü. Gelecek yıl mayıs ayında inşallah biz de Çin'e giderek onları ziyaret edeceğiz. Kendi çocuklarımız aradığında nasıl seviniyorsak Murat ve Leyla aradığında veya mesaj yazdığında da aynı duyguyu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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