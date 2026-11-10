İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - IRENA Genel Direktörü La Camera: COP31 elektrifikasyonu hızlandırabilir

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera, Antalya'da düzenlenen COP31'in küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının ve elektrifikasyonun hızlandırılmasına katkı sağlayabileceğini belirterek, zirvenin iklim taahhütlerinin uygulanmasına odaklanmasının önemini vurguladı.

La Camera, COP31 kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, organizasyonun yılın en büyük enerji ve iklim etkinliği olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin organizasyonundan etkilendiğini ifade etti.

COP31'de temiz enerji kullanımının artırılması ve emisyonların azaltılması yönünde güçlü mesajlar verilmesini beklediğini aktaran La Camera, elektrifikasyonun, enerji verimliliğini artırmak ve enerji sistemlerinin karbonsuzlaşmasını sağlamak açısından önemli bir araç olduğunu kaydetti.

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Türkiye'nin, dönem başkanlığının ara dönem toplantısında gündeme getirdiği elektrifikasyon taahhüdünün, bu yıl enerji sektöründe önemli bir ivme oluşturduğunu belirten La Camera, şöyle konuştu:

"Söz konusu girişimin geniş destek görmesini ve COP31'in nihai çıktıları arasında yer almasını umuyorum. COP31, 'elektrifikasyon COP'u' olabilir. Elektrifikasyon sadece yeni bir hedef değil. Bunun yanında mevcut iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesi için somut adımların atılması gerekiyor. COP31, küresel yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrifikasyonun hızlandırılmasına katkı sağlayacak, zirvenin uygulamaya odaklanması önem taşıyor."

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- "İlk kez eyleme geçişi görüyoruz"

La Camera, COP31'in önceki iklim zirvelerine kıyasla uygulamaya daha fazla katkı sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken bunun birçok faktöre bağlı olduğunu ancak elektrifikasyon hedefinin uygulama boyutuyla öne çıktığını söyledi.

Elektrifikasyon kapsamında 2035'e yönelik yüzde 35 hedefinin yeni bir taahhüt olmadığını, mevcut iklim hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik bir uygulama adımı niteliği taşıdığını ifade eden La Camera, hedefin yüzyıl sonunda küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma amacıyla uyumlu olduğunu kaydetti.

La Camera, "İlk kez eyleme geçişi görüyoruz. Enerji sisteminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmaya yönelik adımları sahaya taşımaktan söz ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının küresel enerji diplomasisine katkısını da değerlendiren La Camera, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon Türkiye'nin iklim diplomasisindeki rolünü ortaya koydu. Türkiye'nin zirveye yönelik hazırlıkları ve yürüttüğü çalışmaları iyi niyetin ve organizasyon kapasitesinin göstergesi."