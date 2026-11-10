AK Parti Kadın Kolları iklim çözümlerini COP31'de gündeme taşıyor

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, iklim çözümlerini COP31'de gündeme taşıyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "Yeşil Bölge Sıfır Atık Hub" alanındaki standında kadınların iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüme katkılarının ele alındığı panel, söyleşi, atölye ve sergi programları gerçekleştiriyor.

Ayrıca zirve boyunca Mavi Bölge'deki Türkiye Kadın Pavilyonu ve Türkiye Pavilyonu'nda da oturumlar yapılıyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve COP31 Kadın Elçisi Tuğba Işık Ercan, stant alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman kadınlarla bir arada olduklarını, kadınlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

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"COP31 Kadın Elçisi" görevinin çok değerli olduğunu vurgulayan Ercan, "Biz iklim değişikliğinden etkilenen en önemli kişilerin aslında kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliği ve sıfır atık konularında kadınları ne kadar fazla bilinçlendirirsek sonucun da o kadar iyi olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Dünyanın her yerinden katılımcıların, panelistlerin, devlet liderlerinin ve hükümetlerin önde gelen isimlerinin COP31'de bir araya geldiğini dile getiren Ercan, "Buradan çıkacak tüm sonuçları 81 ilimize ve dünya çapında da kadınlarımıza yayma konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

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- "(Sıfır atık) 45 bin kadınımızı sertifikalandırdık"

Ercan, sıfır atık konusunda kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlediklerini dile getirdi.

Kadınlara verilen eğitimin tüm aileyi etkilediğini, bu nedenle kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini önemsediklerini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

"Bu konuda 81 ilimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteğiyle sıfır atık eğitimlerimiz verildi. Bu eğitimlerde 45 bin kadınımızı sertifikalandırdık, eğitimlerimizi verdik ve bilinçlendirdik. Bundan sonraki süreçte bunun yansımasının çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. İklim değişikliğine de katkısının önemli ölçüde faydası olacağını düşünüyoruz."

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Ercan, standı çok özenerek hazırladıklarını belirterek, standa gelen ziyaretçilerin "kadın elinin değdiğini" söylediğini aktardı.

Standın estetik olarak özel görünmesini istediklerini dile getiren Ercan, COP31'in anlam ve önemine uygun olarak sıfır atık anlayışıyla hazırlanan materyallerle aslında hiçbir şeyin atık olmadığını, materyallerin tekrar dönüştürülebileceğini ve bu dönüşümün sürdürülebilirliğini vurguladıklarını kaydetti.