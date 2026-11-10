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        Belek'in 32 yıllık caretta öyküsü dünyaya anlatılacak

        AKDENİZ ülkelerinden bilim insanları ile deniz kaplumbağalarını koruma alanında çalışan uzmanlar, 9-13 Kasım tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında düzenlenen 8'inci Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Konferansı'nda bir araya geliyor. Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Antalya'nın Belek kumsalında 32 yıldır sürdürülen koruma çalışmaları, özel hazırlanan video ile uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Belek'in 32 yıllık caretta öyküsü dünyaya anlatılacak

        AKDENİZ ülkelerinden bilim insanları ile deniz kaplumbağalarını koruma alanında çalışan uzmanlar, 9-13 Kasım tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında düzenlenen 8'inci Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Konferansı'nda bir araya geliyor. Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Antalya'nın Belek kumsalında 32 yıldır sürdürülen koruma çalışmaları, özel hazırlanan video ile uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

        Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Marathon bölgesinde 9-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 8'inci Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Konferansı'na, 20 ülkeden 240 bilim insanı, araştırmacı, çevre kuruluşu temsilcisi ve uzman katılıyor. 'Kadim Denizimizin Koruyucuları' temasıyla gerçekleştirilen konferansta, Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının geleceği, yuvalama alanlarının korunması, iklim değişikliğinin etkileri, turizm faaliyetleri ve insan kaynaklı tehditler ele alınacak. 5 gün sürecek toplantılarda ülkelerin yürüttüğü koruma çalışmaları ve bilimsel araştırmalar paylaşılacak.

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        BELEK'İN 32 YILLIK ÖYKÜSÜ ATİNA'DA

        Konferansta Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Belek kumsalında 32 yıldır sürdürülen koruma çalışmaları da tanıtılacak. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, deniz kaplumbağalarının yuvalama süreçleri, yumurtaların korunması, yavruların denize ulaşması ve turizm faaliyetleriyle koruma çalışmalarının birlikte yürütülmesine yönelik uygulamalar, özel hazırlanan video ile katılımcılara aktarılacak. Turizm şirketi TUI'nin Robinson markasıyla bağlantılı hazırlanan videonun, turizm ve deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin oturumda gösterilmesi planlanıyor.

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        AKDENİZ'İN EN ÖNEMLİ YUVALAMA KUMSALLARINDAN

        Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 30 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Belek kumsalı, caretta carettaların Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanları arasında bulunuyor. EKAD tarafından yürütülen koruma ve izleme çalışmalarında, kumsalda her yıl binlerce yuva kayıt altına alınıyor. 2026 yılı yuvalama döneminde Belek'te yaklaşık 2 bin 300 yuva tespit edilirken, koruma çalışmaları kapsamında yumurtaların güvenliği ve yavruların denize ulaşması için önlemler alındı. Bölgedeki çalışmalar, bilim insanları, gönüllüler ve turizm sektörüyle iş birliği içerisinde yürütülüyor.

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        'BELEK, BİLİNEN YUVALAMA ALANLARI ARASINDA BİRİNCİ'

        Konferansa katılan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Belek kumsalının Akdeniz'deki önemine dikkati çekti. Dr. Canbolat, "Bilinen, kayıt altına alınmış yuvalama alanları sıralamasında Belek birinci. Ancak Kuzey Afrika'daki yuvalama alanlarının tamamını bilmiyoruz. Bu nedenle değerlendirmeyi elimizdeki bilimsel kayıtlar üzerinden yapmak gerekiyor. Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının korunması açısından Belek çok önemli bir bölge" dedi.

        'DENİZ KAPLUMBAĞALARI, AKDENİZ'E AİT BİR POPÜLASYON'

        Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının ayrı bir popülasyon oluşturduğunu belirten Dr. Canbolat, bu popülasyonun korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Dr. Canbolat, "Akdeniz'deki deniz kaplumbağaları, Akdeniz'e ait bir popülasyon. Bunlar sürekli okyanusa girip çıkan hayvanlar değil. Akdeniz popülasyonunu koruduğumuz sürece buradaki deniz kaplumbağaları yaşamaya devam eder. Koruyamazsak bu popülasyonu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Bu nedenle Akdeniz ülkelerinin koruma çalışmalarına sahip çıkması son derece önemli" diye konuştu.

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        ÜLKELERİN KORUMA ÇALIŞMALARI PAYLAŞILACAK

        Konferansın Akdeniz ülkeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı açısından önemli olduğunu anlatan Dr. Canbolat, farklı ülkelerdeki yuvalama alanları ve deniz kaplumbağası popülasyonlarına ilişkin çalışmaların da ele alınacağını belirtti. Dr. Canbolat, "Biz Belek'te yuvaları, yavruları ve koruma çalışmalarının sonuçlarını kayıt altına alıyoruz. Ancak Akdeniz'in tamamındaki popülasyona ilişkin kesin bir sayı söylemek mümkün değil. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerindeki yuvalama alanlarına ilişkin bilgilerimiz sınırlı. Konferansta diğer ülkelerden gelen araştırmacılarla görüşerek onların çalışmalarını ve elde ettikleri verileri öğrenme fırsatımız olacak" dedi.

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        TURİZM VE CARETTALARIN BİRLİKTE YAŞAMI

        Konferansın önemli gündem maddelerinden birini de turizm faaliyetleriyle deniz kaplumbağalarının korunması arasındaki ilişki oluşturacak. Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Belek'te, caretta carettaların yuvalama dönemi ile turizm sezonunun aynı aylara denk gelmesi nedeniyle koruma çalışmaları ayrı önem taşıyor. Kumsallardaki ışıklandırma, insan hareketliliği, kıyı kullanımı ve yuvalara yönelik müdahaleler, deniz kaplumbağalarının karşılaştığı tehditler arasında bulunuyor. Belek'teki uzun yıllara dayanan koruma deneyiminin uluslararası katılımcılarla paylaşılması hedefleniyor.

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        32 YILLIK EMEK ULUSLARARASI PLATFORMDA

        Belek'te 32 yıldır devam eden çalışmalar, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının izlenmesi, yuvaların korunması, yavru çıkışlarının takip edilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesini kapsıyor. EKAD'ın yürüttüğü çalışmalarla elde edilen bilimsel veriler, kumsaldaki yuvalama faaliyetlerinin yıllar içerisindeki değişiminin izlenmesine katkı sağlıyor. Atina'daki konferansta gösterilecek video ile Belek'teki koruma çalışmalarının uluslararası bilim ve turizm çevrelerine tanıtılması amaçlanıyor.

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