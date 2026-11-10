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        Muratpaşa'da 10 Kasım töreni

        Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle andı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte meydanda belediye çalışanları ve kent sakinleri Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Muratpaşa'da 10 Kasım töreni

        Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle andı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte meydanda belediye çalışanları ve kent sakinleri Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

        Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Muratpaşa Belediyesi tarafından Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

        Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş'in, Kıbrıs Gazisi Mehmetşükrü Sarıdağ eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende belediye personeli ve çok sayıda kent sakininin katıldığı törende, saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte saygı duruşuna geçildi. Atatürk'ün anısına bayraklar yarıya indirilirken, tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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        "Aydınlık mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

        Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, Atatürk'ün yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesine öncülük etmekle kalmadığını, Cumhuriyet'le birlikte gelecek kuşaklara yol gösteren değerler bıraktığını vurguladı. Keleş, konuşmasında "Bazı insanlar ölür, artlarında iyi kötü hatıraları bırakırlar. Ama bazı insanlar bir milletin kalbinde yaşamaya devam eder sonsuza kadar. Atatürk, unutulmaz liderlerden biri. Halkımızın karanlıktan aydınlığa yürüyüşüne öncülük eden, umutsuzluğun içinden umut, yenilginin içinden zafer, esaretin içinden özgürlük ve bağımsızlık çıkartabilen bir büyük lideri anıyoruz. Sana söz veriyoruz Atam. Bu ülkenin umuduna, Cumhuriyet'in değerlerine ve senin aydınlık mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

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