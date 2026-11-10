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        Alanya'da Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde törenle anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Alanya'da düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te kentte, sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Alanya'da Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde törenle anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Alanya'da düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te kentte, sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla devam etti. İki dakikalık saygı duruşunda bulunulurken İstiklal Marşı okundu. Kent genelinde sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna eşlik etti. Bazı vatandaşların ise duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Anma programı, Alanya Kültür Merkezi'nde devam etti. Protokol üyeleri ve davetliler, Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Haftası kapsamında hazırlanan resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti.

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        Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Alanya Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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