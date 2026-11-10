Denizde kürekler Ata'ya saygı için durdu

ANTALYA'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla saat 09.05'te hayat durdu. Konyaaltı Sahili'nde denizde yüzenler, sahilde spor ve SUP yapanlar, sirenin çalması ile saygı duruşunda bulundu. SUP yapan grup, küreklerinin uçlarına Türk bayrağı takarak denizde kortej oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Antalya'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te kent genelinde sirenler çalarken, Konyaaltı Sahili'nde de duygulandıran görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde denizde yüzenler ve sahilde spor yapanlar, siren sesleriyle birlikte saygı duruşuna geçti. Denizdeki SUP grubu ise küreklerinin uçlarına taktıkları Türk bayraklarıyla kortej oluşturarak Atatürk'ü andı. Deniz üzerinde yan yana ilerleyen grup, sahildekilerin de ilgisini çekti.

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'DENİZDE DE OLSA SAYGI DURUŞUNDA BULUNACAĞIZ'

Orhan Uludoğan, her sabah sağlık için yüzdüklerini belirterek, "Bugün 10 Kasım, Atamızı saygıyla anıyoruz. Anlamlı bir gündeyiz. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözü Atamızın sözüdür. Biz de bu nedenle her sabah yüzüyoruz. Bugün tabii ki denize biraz hüzünle giriyoruz. Atamızı saygıyla anacağız. Dışarıda olmasak da denizde, suyun içinde saygı duruşunda bulunacağız. Atamızı saygıyla anıyoruz" dedi.

'GÖZÜN ARKADA KALMASIN ATAM'

SUP küreğinin ucuna Türk bayrağı takarak denizde kortej oluşturan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Batınay Demir ise "Bu bizim düzenli yaptığımız bir spor. Özellikle yaz aylarında her sabah buradayız. Böyle anlamlı bir günde kortej yapmak aklıma geldi. Denizde anlamlı bir görüntü oluşturduk. Atamıza saygı duyuyoruz. Gözün arkada kalmasın Atam" diye konuştu.