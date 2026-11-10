COP31'e uluslararası medyadan yoğun ilgi; 190'dan fazla ülkeden 4 bin gazeteci

ANTALYA'da dün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) dünya medyası yoğun ilgi gösterdi. İklim müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'de kurulan COP31 Medya Merkezi, ulusal basının yanı sıra 190'dan fazla ülkeden gelen 4 bine yakın basın mensubuna hizmet sağlıyor. Antalya'daki küresel iklim diplomasisini dünya kamuoyuna aktaran basın mensupları, Türkiye'nin organizasyon kapasitesinden, Antalya'nın ev sahipliği ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve kapsamında, uluslararası medya kuruluşlarının haber üretim ve yayın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mavi Bölge'de kapsamlı bir medya merkezi kuruldu. 5 bin gazeteciye hizmet verecek kapasitede hazırlanan merkez için ulusal basının yanı sıra 190'dan fazla ülkeden 4 bine yakın gazeteci akredite oldu. COP31 Mavi Bölge'de kurulan medya merkezinde yüzlerce medya mensubuna eş zamanlı çalışma imkanı tanınıyor. Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının kullanımına sunulan merkez, COP31'de yürütülen müzakerelerin, alınan kararların ve konferans kapsamındaki gelişmelerin dünya kamuoyuna aktarılmasında kritik bir görev üstleniyor.

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ULUSLARARASI BASIN İÇİN TEKNOLOJİK VE DONANIMLI ALTYAPI

Gazetecilerin canlı yayın, haber hazırlama, röportaj ve kurgu ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan medya merkezinde özel ve açık çalışma alanları, televizyon ve radyo odaları, yüksek hızlı internet, IPTV altyapısı ile gelişmiş görüntü ve ses aktarım sistemleri bulunuyor. Merkezdeki 120 kişilik özel çalışma alanı ve 300 kişilik geniş açık çalışma alanı, uluslararası medya temsilcilerine farklı çalışma imkanları sunuyor.

KÜRESEL YAYIN TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE MCR VAR

Medya merkezinin en önemli operasyonel birimlerinden biri olan Ana Yayın Kontrol Odası (MCR), konferansın yayın koordinasyonunu sağlıyor. Genel kurul görüşmeleri, müzakere salonları ve basın toplantıları başta olmak üzere farklı noktalardan gelen ses ve görüntü akışları, MCR üzerinden tek merkezden yönetiliyor. Güvenlik protokolleri çerçevesinde kontrollü erişimle korunan ve 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet veren sistem, konferanstaki gelişmelerin uluslararası basına kesintisiz, hızlı ve güvenilir biçimde ulaştırılmasını sağlıyor.

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ULUSLARARASI BASINDAN TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNE ÖVGÜ

Konferansı takip eden uluslararası medya mensupları, organizasyona ilişkin görüşlerini aktardı. İlk kez COP konferansına katıldığını belirten İngiliz gazeteci Stuart Smith, “Binlerce insanın iklimi dünya için daha iyi hale getirmek adına mümkün olan en iyi şekilde çaba göstermesi inanılmaz. Bunu görmek gerçekten heyecan verici. 2050 hedefini yakalamak, bağlı kalınması gereken iyi bir hedef gibi görünüyor. Ülkelerin 2050 yılı için net sıfır emisyon konusunda uzlaşmaya varmış olması bile bu hedefe bağlı kalmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Daha önce NATO Zirvesi için Ankara'da bulunduğunu belirten Smith, Türkiye'deki organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye'yi bu yıl epey görmüş oluyorum. Ziyaret etmek harikaydı. Yemekler çok iyiydi, lojistik de gayet sorunsuz işledi. Hava da harikaydı. Kısacası konferansımız için güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

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'TÜRKİYE HALKI ÇOK MİSAFİRPERVER'

Zambiyalı gazeteci Mwila Malama, COP31'den beklentisinin yeni taahhütler verilmesinden çok, önceki konferanslarda açıklanan finansman sözlerinin fiilen yerine getirilmesi olduğunu söyledi. Malama, "Küresel Güney'deki birçok ülke, özellikle Afrika'da, Asya'nın bazı bölgelerinde ve Güney Amerika'da iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Bu ülkeler, önceki COP'larda verilen mali taahhütlerin hayata geçirilmesi konusunda eyleme ihtiyaç duyuyor. Umudum, finansmanın fiilen aktarıldığı ve en ön saflarda yaşayan toplulukların iklim krizine uyum, azaltım, kayıp ve hasarla mücadele için ihtiyaç duydukları finansmana kavuşabildiği bir COP olması" dedi.

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Daha önce 4 ayrı COP konferansına katıldığını belirten Malama, Türkiye'nin ev sahipliğini ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Bugün ilk gün ama şu ana kadar her şey iyi görünüyor. Çok memnunum. Bu benim katıldığım dördüncü COP. Daha önceki COP'larda da bulundum ve organizasyon açısından bunu üst sıralarda değerlendiriyorum. Çok iyi organize edilmiş görünüyor. Türkiye halkı çok misafirperver. Dolayısıyla harika."

İngiltere'den konferansı takip eden kameraman Joel Tinker, “Antalya'dayız ve burası harika. İnsanlar çok iyi, hava çok güzel. Buna ev sahipliği yapmak için seçilebilecek daha iyi bir yer olamazdı" dedi.

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'ÇOK ZARİF BİR TUTUM SERGİLEDİĞİNİZ GÖRÜLÜYOR'

Güney Koreli gazeteci Lei Chu da Türkiye'nin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Düzenlediğiniz her şeyden çok köklü bir kültüre sahip olduğunuz ve hem toplantımıza hem de her ülkeye karşı çok zarif bir tutum sergilediğiniz görülüyor. Bence muhteşem. Bu bölge, ülkeniz çok güzel görünüyor. Herkes çok nazik" diye konuştu.

Uluslararası medya mensuplarının değerlendirmelerinde Türkiye'nin ev sahipliği, Antalya'nın organizasyon kapasitesi ve misafirperverliği öne çıkarken, Sıfır Atık, sürdürülebilirlik, iklim finansmanı ve küresel iş birliği COP31'in uluslararası gündemindeki önemli başlıklar arasında yer aldı.