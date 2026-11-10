İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de uluslararası katılımcılar Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Dünyanın farklı ülkelerinden konferansa katılan delegeler, gönüllüler, basın mensupları ve görevliler de saygı duruşuna eşlik etti.

Anma dolayısıyla konferans alanındaki Türk bayrakları ile Birleşmiş Milletler bayrakları yarıya indirildi.

Sirenlerin çalmasıyla konferans alanındaki faaliyetlere ara veren yerli ve yabancı katılımcılar, Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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