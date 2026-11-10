Nakil için 10 kiloya ulaşması beklenen Miraç, 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu İkiz kardeşi kurtarılamadı Miraç hayata tutundu Doğuştan karaciğer hastası Oğluyla kurduğu hayalleri anlatan baba: "Ona bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorum"

Karaciğer nakli için 10 kiloya ulaşması gerektiği söylenen 1 yıl 10 aylık Miraç Kurt, Antalya'da henüz 6,5 kilogram ağırlığındayken dayısından alınan karaciğerle hayata tutundu. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, bebeklerin karaciğer nakli için 10 kiloya ulaşmalarını beklemelerine gerek olmadığını belirtirken baba Orhan Kurt ise oğluyla kurduğu hayallerden bahsederek, "İlk olarak beraber top oynamak istiyorum. Ona bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorum" dedi.

Osmaniye'de yaşayan Orhan Kurt'un ikiz oğullarında, doğumlarından yaklaşık bir ay sonra yapılan WES testiyle PFIC olarak bilinen doğuştan karaciğer hastalığı tespit edildi. Hastalığın ilaçla tedavisinin bulunmadığını ve bebeklerin karaciğer nakli olması gerektiğini öğrenen aile, yaşadıkları ilde başvurdukları doktorların, çocukların 10 kilograma ulaşmasını beklemelerini söylediğini belirtti. Yaklaşık 2 yaşına kadar bekleyen aile, daha sonra Antalya'ya geldi. İkizlerden birinin ileri evre karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil olamadan hayatını kaybettiği, 1 yıl 10 aylık Miraç Kurt için babasının ve dayısının verici olmayı kabul ettiği ancak, dayısının karaciğerinin uyum oranının daha yüksek olduğu öğrenildi.

REKLAM

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde Genel Cerrahi ve Organ Nakli Hekimi Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen canlı vericili karaciğer nakliyle hayata tutunan Miraç bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburculuk aşamasına geldiği belirtildi.

"Bütün değerleri normale döndü"

Miraç bebeğin hastalık ve nakil sürecine ilişkin bilgi veren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, "Bebeğimiz yaklaşık bir ay önce Osmaniye'den bize başvurdu. Doğuştan gelen, ailesel kolestatik sendrom dediğimiz, tıbbi adı PFIC olan bir hastalığa bağlı karaciğer yetmezliği vardı. İkiz bebeklerdi ve ikisinde de aynı hastalık bulunuyordu. İkiz kardeşinin daha önceden nakil şansını kullanamadan maalesef hayatını kaybetmiş olması bizleri üzdü, ancak Miraç bebeğimiz o şansa ulaştı. Miraç bebeğimizin nakil hazırlıklarını yaptık ve yakın akrabası olan dayısını donör olarak hazırladık. O da uygun çıktı ve karaciğer naklini gerçekleştirdik. Şu anda gayet iyi durumda. Taburculuk aşamasına geldi. Bütün değerleri normale döndü, genel durumu iyi ve beslenebiliyor. Genel durumu itibarıyla artık normal bir bebek haline gelmiş durumda" dedi.

REKLAM

"10 kilograma ulaşmalarını beklerken hayatlarını kaybediyorlar"

Bebeklerde karaciğer nakli için 10 kilograma ulaşılmasının beklenmesinin eski bir yaklaşım olduğunu belirten Aliosmanoğlu, "Ülkemizde, hatta dünyanın birçok yerinde, birçok merkezde 10 kilogram ve altındaki bebeklere karaciğer nakli yapılmaması, bu bebeklerin beklemesi gerektiği yönünde bir yaklaşım var. Aslında, bu konuda literatürel bilgilerin değiştiğini, 10 kilogramın altındaki bebeklere yapılan karaciğer nakillerinin başarı oranlarının 10 kilogram ve üzeri ağırlıktaki bebeklere yapılan karaciğer nakilleri ile aynı başarı oranlarına eriştiğini gösteren oldukça fazla sayıda çalışma yayınlandığını ifade edebilirim. Miraç bebeğimiz için de aynı öneride bulunulmuş. Yaklaşık 2 yaşına gelmişti. Yaşı 1 yıl 10 aylıktı ve 6,5 kilogram ağırlığındaydı. Bu çocukların 10 kilograma ulaşması neredeyse imkânsız. Maalesef bu bebeklerin bir kısmı 10 kilograma ulaşmayı beklerken hayatını kaybedebiliyor" diye konuştu.

REKLAM

"Son 5 yılda 150'ye yakın bebeğe 10 kilogramın altında nakil yaptık"

Merkezlerinde son 5 yılda gerçekleştirdikleri bebek nakillerine ilişkin verileri paylaşan Aliosmanoğlu, "Bizim son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 250 bebek naklimiz var. Bunların 150'ye yakını 10 kilogramın altındaki bebekler. Bu bebeklerin büyük çoğunluğu da 45 kilogram ağırlığında. Bu bebeklerdeki nakil başarı oranlarımız, hem daha büyük bebeklerde hem de erişkin hastalarda elde ettiğimiz başarı oranlarıyla başa baş gidiyor. Yani onlardan daha düşük değil. Bunun için ben bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. 10 kilogramın altındaki bebeklere de gayet başarılı bir şekilde karaciğer nakli yapılabiliyor, yapabiliyoruz. Bunu ailelerin yeniden duyması ve bilmesi için söylüyorum. Bebeklerin karaciğer nakli için 10 kilograma ulaşmalarını beklemelerine gerek yok" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Birini kaybettik ama diğer oğlum hayata tutundu"

Miraç bebeğin babası Orhan Kurt ise hastalığı doğumdan yaklaşık bir ay sonra öğrendiklerini belirterek, "Test yaptırdık. Bizden WES testi istediler. Testi yaptırınca PFIC rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Nakil olması gerektiğini söylediler. İlaçla tedavisinin olmadığını belirttiler. O dönemde başvurduğumuz farklı bir merkezdeki doktorlarımız bebeklerimizin 10 kilogram olmasını beklememiz gerektiğini söylediler. Biz de yaklaşık 2 yaşına kadar bekledik. En son buraya geldik. Diğer oğlumuzu kaybettik. Ama Miraç'ı kazandık, karaciğer nakli oldu" dedi.

REKLAM

Miraç'ın hastalık sürecinde yaşıtlarına göre daha zayıf olduğunu, kilogram almakta ve yürümekte zorlandığını anlatan Kurt, "Biz zaten araştırıp buraya geldik. İlk önce vefat eden oğlumuza nakil yaptıracaktık ama nakil şansı olmadı. Diğer oğlumuza ise nakil yaptırdık. Süreçten de memnunuz. Donör olmak için önce ben başvurdum. Dayısı da başvurdu. Verici olarak en yakın dayısı uygun çıktı. Karaciğeri dayısından aldılar. Nakil gerçekleştiğinde aklımdan kötü bir şey geçmedi. Zaten oğlumu her gün görüyordum. Durumunu, değerlerini doktor bey bize söylüyordu. Durumunun iyi olduğunu, ameliyatının başarılı geçtiğini belirtiyordu. Çok şükür. Oğlumuzu kaybetmedik. Birini kaybettik ama diğer oğlum hayata tutundu. Bu bizim için çok büyük bir şey" diye konuştu.

REKLAM

"Ona bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorum"

Karaciğer nakli bekleyen hastaların ailelerine araştırma yapmaları yönünde tavsiyede bulunan Kurt, "Bize 10 kilogramın altında nakil yapılamayacağı söylenmişti ama bu hastanede yapılabildiğini gördük. Demek ki araştırmamız gerekiyor. Hasta olan herkesin araştırması lazım. Tek bir yere bağlı kalmamak gerekiyor. Ben artık böyle düşünüyorum" dedi.

Oğlunun sağlığına kavuşmasının ardından geleceğe ilişkin beklentilerini de anlatan Kurt, "İnşallah bunu da kaybetmeyiz. Bir daha böyle bir acı yaşamayız. Tek isteğim bu. Şu anda sağlıklı, çok şükür. Onunla yapmak istediğim çok şey var aslında. İlk olarak beraber top oynamak istiyorum. Ona bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Organ bağış oranlarımız yüzde 1020 arasında"

39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, "Her yıl Organ Bağışı Haftası'nda, Organ Nakli Haftası'nda bütün merkezler, biz de dahil olmak üzere bunu vurguluyoruz. Sürekli 'Lütfen bağış, lütfen bağış' diyoruz. Sonuçta beyin ölümü gerçekleşen bir insanın organlarının bağışlanması çok büyük bir olay. Organ nakli bekleyen çok sayıda hastamız var. Hem karaciğer nakli hem de böbrek nakli için bekleyen çok sayıda hasta bulunuyor. Maalesef bu hastaların büyük çoğunluğunu, neredeyse yüzde 7080'ini diyebilirim, bekleme listesindeyken kaybediyoruz. Çünkü ülkemizde organ bağış oranlarımız yüzde 1020 arasında. Bu çok düşük bir oran. Avrupa'da ise bunun tam tersi bir durum olduğunu biliyoruz" dedi.

REKLAM

Organ bağışından çekinilmemesi gerektiğini vurgulayan Aliosmanoğlu, "Organ bağışından çekinmemek, korkmamak ya da geri durmamak gerekiyor. Çünkü organ her an hepimize lazım olabilir. Kendi çocuğumuza da lazım olabilir, annemize, babamıza, kardeşimize de lazım olabilir. Bunun için ülke olarak bu konuda daha hassas olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.