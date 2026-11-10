Küresel Gazeteciler Konseyinin 6. Küresel Başarı Ödülleri Antalya'da sahiplerini buldu

Antalya'da Küresel Gazeteciler Konseyince (KGK) düzenlenen "6. Küresel Başarı Ödülleri" töreninde, farklı alanlarda başarılı çalışmalara imza atan isimlere ödülleri verildi.

Alanya'daki bir otelde düzenlenen tören, konseyin tanıtım videosunun gösterimiyle başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, burada yaptığı konuşmaya, İzmir'de hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Yayman, "En kısa zamanda bakanlığın yaptığı soruşturma sonucunda ihmali olan kusuru olan insanlarla ilgili gereken yapılacaktır." dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyinin faaliyetlerini önemsediklerini dile getiren Yayman, literatürde "soft power" olarak adlandırılan kültürel diplomasinin önemine işaret etti.

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Farklı ülkelerden konukların törende bir araya gelmesinin önemine değinen Yayman, "Buradaki birlik beraberlik ruhu, kaynaşma çok önemlidir. Gelen herkes bir barış elçisi olarak kendi ülkesine dönecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının ve bölgesel gelişmelerin ülkenin küresel önemini artırdığını belirten Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin merkez ülke konumuna geldiğini kaydetti.

Yayman, şunları kaydetti:

"Bir taraftan hükümetin yaptığı çalışmalar, öbür taraftan Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar, öbür taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı çalışmaların yanında Küresel Gazeteciler Konseyi'nin bu tür çalışmaları değerlidir, önemlidir. Biz inşallah 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak ve Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak için bu tür yumuşak güç faaliyetlerine daha fazla devam etmemiz lazım."

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- Osmani, gazetecilerin Kosova'daki savaş dönemindeki rolüne değindi

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Küresel Diplomasi Ödülü'ne layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Osmani, çocukluğunda televizyondan izlediği Fatih Terim ile aynı törende bulunmanın kendisi için büyük onur olduğunu ifade etti.

Diplomasinin sadece unvan ve protokollerden ibaret olmadığını belirten Osmani, "Diplomasi başkalarının duvarlar ördüğü yerde köprüler kurabilmek, farklılıkların aşılmaz görüldüğü noktalarda ortak bir zemin bulabilmektir. Diplomasi, dayatmadan ikna edebilme, tehdit etmeden etki yaratabilme ve güç kullanmadan değişim sağlayabilme gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

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Tarih boyunca gazetecilerin yalnızca olayları aktarmadığını, iktidarları sorguladığını ve adaletsizliği ortaya çıkardığını ifade eden Osmani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova'daki savaş sırasında uluslararası gazeteciler olağanüstü bir rol üstlenmişlerdir. Halkımız soykırımla, yerinden edilmeyle ve sistematik zulümle karşı karşıya kaldığında cesur gazeteciler acıların yaşandığı yerlere gitmiş, işlenen vahşeti belgelemiş ve hakikati Kosova'nın sınırlarının ötesine taşımışlardır. Gazeteciler hakikati anlatarak sayısız hayatın kurtarılmasına yardımcı olmuşlardır. Onlar yalnızca tarihi belgelememişler, tarihin akışının değişmesine de katkıda bulunmuşlardır ve biz bunu asla unutmayacağız."

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- Fatih Terim, Kosova'nın tanınma sürecini anlattı

Teknik direktör Fatih Terim de Osmani'ye sözleri dolayısıyla teşekkür ederek, 2014 yılında dönemin Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri ile yaşadığı süreci anlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Kosova'yı ve milli takımlarını ilk tanıyan federasyon olduklarını hatırlatan Terim, "Kader bu ya, 2016'da Dünya Kupası grubunda berabere düştük, oynamaya başladık. Dolayısıyla demek ki ben bugünleri gördüğüm için, hanımefendi de üstüne güzel sözler söyledi, çok teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise konseyin Türkiye'nin 81 ilinde ve 88 ülkede temsilcilerinin bulunduğunu belirterek, ödül alan isimlere ilişkin bilgi verdi.

- Ödüller sahiplerine takdim edildi

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye "Küresel Diplomasi Ödülü", Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka'ya "Küresel Dostluk Ödülü", teknik direktör Fatih Terim'e ise "Küresel Spor Ödülü" verildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını gündemde tutan Gazzete'nin yayıncısı Hayrunnisa Çiçek, "Küresel Gazetecilik Ödülü"ne layık görüldü.

"Küresel Marka Ödülü" Corendon adına Levent Öztaç'a, "Küresel İnovasyon Ödülü" Keepler adına Ömer Alaeddinoğlu'na, "Küresel Medya Ödülü" TRT Avaz adına Olgunay Köse'ye, "Küresel Sanat Ödülü" Kırgız sanatçı Roza Amanova'ya, "Küresel Bilim Ödülü" ise Kazak bilim insanı Sultanhan Zhussip'e takdim edildi.

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Merhum gazeteci Veli Altınkaya adına verilen özel ödül yazar Yavuz Donat'a sunulurken, meslekte 50 yılını dolduran kıdemli gazetecilere de meslek onur ödülleri verildi.

Törene, Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile yurt içinden ve dışından çok sayıda medya temsilcisi ve davetli katıldı.