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        Antalya'da 'Atatürk' özlemle anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Antalya'da 'Atatürk' özlemle anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Antalya'da düzenlenen törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelengi sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.

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        Antalya protokolü Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Barosu Başkanı Av. Ali Çağdaş Bozaner, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Gençlik ve Spor Antalya İl Müdürü Yavuz Gürhan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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