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        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Antalya ve çevre illerde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Antalya ve çevre illerde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı.

        Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Törende Şahin ve diğer protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

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        Öte yandan Muratpaşa ilçesinde saat 09.05'te sirenlerin çalması üzerine trafikte bulunan vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

        İşe gitmek için yolda olanlar üst geçitlerde, otobüs duraklarında, evlerinde bulunanlar da balkonlarında iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi​​​​​​​. Saygı duruşu sırasında bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

        - Muğla

        Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

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        Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkarak saygı duruşuna katıldı.

        - Burdur

        Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Anma programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda devam etti.

        Öte yandan Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen panoya vatandaşlar, Atatürk'e ilişkin duygu ve düşüncelerini içeren notlar bıraktı.

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        - Isparta

        Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende, Atatürk büstü önünde ebediyet ateşi yakıldı, kentteki Türk bayrakları da 10 Kasım dolayısıyla yarıya indirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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