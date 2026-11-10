Antalya'da eczane görünümlü 8 işletmeye 4 milyon TL ceza

ANTALYA'nın turistik ilçelerinde gıda takviyesi ve vitamin satışı adı altında reçeteli ilaç ile yetkisiz tıbbi cihaz ticareti yaptığı belirlenen 11 işletmeden 8'ine, 4 milyon TL idari para cezası uygulandı. Diğer işletmelere yönelik sürecin sürdüğü kaydedildi.

Antalya Eczacı Odası; Alanya, Manavgat ve Kemer ilçelerinde eczane statüsünde olmamasına rağmen gıda takviyesi ruhsatıyla veya ruhsatsız faaliyet gösteren bazı işletmelerin; ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, kolesterol, diyabet vb. reçeteli ve kontrole tabi bazı ilaçları sattığına ilişkin 10 ayrı suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları ve şikayetler sonrası 3 ilçedeki toplam 11 işletmeye 34 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 8 işletmeye, her birine 500'er bin TL olmak üzere toplam 4 milyon TL para cezası uygulanırken, diğer işletmelere yönelik sürecin devam ettiği kaydedildi. Denetimler sonucunda suçlu bulunan işletmelere, 500 bin liradan başlayıp 5 milyon lirayı bulan idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.

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KAÇAK ÜRÜNLER TURİSTLERE SATILIYOR

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi, gizli stoklardan çıkarılan ilaçların, müşterilere normal fiyatının çok üstünde fiyatla satıldığını söyledi. Bu işletmelerin, bünyelerinde yabancı dil bilen personel istihdamı sağladığını aktaran Mustafa Çelebi, ağırlıklı turistlerin hedef alındığını belirtti. Söz konusu ürün ve ilaçların puf koltuk altlarında, kolajen kutuları içerisinde ve banko arkalarındaki gizli bölmelerde saklandığı ifade edildi. Çelebi, Türk vatandaşların internet üzerinden fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve bu tip işletmelere mesafeli durması nedeniyle kaçak satışların çoğunlukla turistler üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.

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YASAKLI TIBBİ CİHAZ SATIŞI BELGELENDİ

Başkan Çelebi, denetimlerde, Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması gereken, yetkisiz ve ruhsatsız işletmelerde bulundurulması yasak olan nebulizatör, ateş ölçer, temassız ateş ölçer ve tansiyon aleti gibi tıbbi cihazların da yasadışı şekilde satışa sunulduğunu dile getirdi. Çelebi, ilgili bakanlık yönetmeliklerine göre tıbbi cihazların izinsiz satışına yönelik para cezalarının 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında değiştiğini, yetkisiz ve yasa dışı reçeteli ilaçların satışıyla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 187'nci madde hükmü gereğince 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle bu kişiler hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

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'İLACI ECZANEDEN ALIN' ÇAĞRISI

Antalya Valiliği bünyesinde de soruna ilişkin özel bir komisyon kurulduğunu ifade eden Mustafa Çelebi, eczanelerden reçeteli temin edilen ilaç ve medikal ürünlerin, denetimden uzak şekilde eczane benzeri bu işletmeler üzerinden turistlere reçetesiz pazarlandığını ifade etti. Eczanelerden SGK reçetesi ile temin edilen antibiyotik ve kontrole tabi reçeteli ilaçların, tekrar dolaşıma katıldığını ileri süren Başkan Çelebi, kurum zararının da olduğunu ifade etti. Başkan Mustafa Çelebi, halk sağlığının ciddi şekilde tehdit edildiğini belirterek, vatandaşlara ilaçlarını sadece eczanelerden alma çağrısı yaptı.

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'KENDİLERİNİ ECZANEYE BENZETEN İŞLETMELER TÜREDİ'

Mustafa Çelebi, son iki yıldır artan şekilde bu sorunla karşı karşıya olduklarını belirterek, gerekli tüm adımları attıklarını ifade etti. Başkan Çelebi, "Turizm bölgelerinde; 'drugstore',' pharma center' gibi ifadeler ve tabelalar kullanmak suretiyle, yeşil artı işaretleri kullanarak kendilerini eczaneye benzeten ama eczane olmayan ve hiçbir şekilde ilaç satış yetkisi bulunmayan işletmelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu işletmelerde vitamin satışı adı altında ilaç satışı yapıldığını defalarca belgeledik ve bunlarla ilgili suç duyurularında da bulunduk. Son dönemde güzel gelişmeler oldu. Bu işletmelerle ilgili önlemler idari tarafta alınmaya başlandı. Antalya'da ciddi denetim mekanizmasının kurulduğunu söyleyebilirim. Ancak yine birtakım suistimaller olduğunu görüyoruz ve bunlarla mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

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'BEYAZ ÖNLÜK GİYEREK ECZACI İMAJI YARATILIYOR'

Halkın sağlığı kadar, şehre gelen yabancı turistlerin sağlığını önemsemenin de görevleri olduğunu belirten Çelebi, "Turisti aldatan, yanıltıcı beyanlar dışında işletme içerisinde beyaz önlük giymek ve önlük cebine yazılan yazılar ile içeride doktor- eczacı çalışıyormuş izlenimi vermek suretiyle hem de tabelalarda buranın bir eczane ve sağlık merkezi olduğu imajı verilerek kandırma ve yanıltma yapıldığını görüyoruz. Buralarla ilgili valilik komisyonu kuruldu. Bu komisyon sonrasında, Türk Eczacıları Birliği ve odamızın girişimleri ve topladığımız delil ve belgelerle yapılan şikayetler üzerine Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu (TİTCK) Başkanlığı'nca konu dikkatle gündeme alındı ve bir değerlendirme yapıldı. Bunun hemen sonrası kapsamlı denetimler yapılarak inceleme raporu yayımlandı. Rapor kapsamında, bu işletmelerin önemli halk sağlığı sorunu olduğu açıkça tespit edildi. Buraların dikkatle izlenmesi gerektiği, yasa dışı faaliyetleri ile daha iyi mücadele edilmesi gerektiği; yanıltıcı beyan, tabela ve işaretlerin derhal kaldırılması konusunda alınacak önlemler, adli ve idari yönden uygulanması gereken yaptırımlar, konunun muhatabı ilgili tüm idari paydaşlara ve il sağlık müdürlüklerine rapor edildi. Ümit ediyorum ki kısa zamanda gerçekleşecek mevzuat düzenlemeleri ile daha çok denetim olacak; bu işletmelerin bundan sonra bu kadar özgür ve hadsizce ilaç satacak kadar cüretkar olamayacaklarını öngörüyoruz" diye konuştu.

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'USULSÜZ REÇETELİ İLAÇ SATIŞI VAR'

Satışı yapılanlar içerisinde kontrole tabi ilaçların da bulunduğunu dile getiren Başkan Çelebi, "Özellikle bazı baskınlarda bizim de belgelendirdiğimiz belgelerde ve suç duyurularında paylaştığımız üzere, 'kontrole tabi' dediğimiz bazı ilaçların buralarda ele geçirildiğini görüyoruz. Çok üzücü bir şekilde, reçeteyle eczanelerden temin edilip daha sonra buralara getirilen bu ilaçların; reçetesiz, ki reçeteden de öte yetkisiz şekilde vatandaşa ve yabancı turistlere ulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Buralar bir sağlık işletmesi mi, yoksa gıda işletmesi mi? Gıda takviyesi satıyorsa mevzuatı belli. Gıda takviyesi satılıyor ancak Tarım İl Müdürlüğü'nden ruhsat alınmadan bu işletmelerin açıldığını görüyoruz. Eğer sağlık işletmesi diyeceksek, o zaman Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde olmalılar. Denetim boşluğundan yararlanarak açılan bu işletmelerde eczacılık faaliyeti yürütülmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz zaten buraların bir sağlık işletmesi olmadığını biliyoruz; burada satış yapan ya da buraları işleten kişilerin herhangi bir yetkinliğinin olmadığını da biliyoruz" dedi.