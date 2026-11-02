Akseki'de spor tesisleri yenileniyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde mevcut spor tesislerinde yenileme çalışmaları yapılırken, Gümüşdamla Mahallesi'nde yeni halı saha yapımına başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Akseki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Atatürk Stadyumu ile Ömer Duruk Halı Sahası yenilendi.

Atatürk Stadyumu çevresinde bulunan 400 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, sporcuların ve vatandaşların daha konforlu yürüyüş ve koşu yapabilmesi amacıyla EPDM kauçuk zeminle kaplandı.

İlçede yoğun olarak kullanılan Ömer Duruk Halı Sahası'nın zemini ve çevre telleri yenilenirken, topların saha dışına çıkmasını önlemek amacıyla tesisin çevresi ve üst bölümü koruyucu filelerle kaplandı.

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Akseki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Cengiz, ilçedeki spor yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut tesislerin iyileştirilmesinin yanı sıra yeni spor alanlarının kazandırılması için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gümüşdamla Mahallesi'nde yeni halı saha yapımına başlandığını anlatan Cengiz, yatırımların gençlerin ve vatandaşların spor imkanlarını artıracağını ifade etti.

Yenilenen tesislerin her yaştan vatandaşın kullanımına sunulduğunu aktaran Cengiz, ilçede sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.