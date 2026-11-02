COP31 alanına basın gezisi düzenlendi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Zirvenin olduğu 11 ve 12 Kasım'da Antalya'daki 5 merkez ilçe ile Serik ve Manavgat ilçeleri olmak üzere toplam 7 ilçemizde uzaktan eğitime geçme yönünde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz." dedi.

Vali Şahin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) alanında düzenlenen basın gezisi öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Hulusi Şahin, COP31 alanının Türkiye'nin en büyük ve dünyanın da sayılı festival, fuar, etkinlik, kongre merkezlerinden biri olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde kullanılacağını söyledi.

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Bunun da Antalya'nın özellikle kış ve bahar turizmi açısından büyük kazanım olacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ayrıca yine İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda yoğun bir şekilde güvenlik tedbirlerimizi de elden geçirdik. Trafik tedbirlerimizi tamamladık. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığımızla da görüşme halindeyiz. Zirvenin olduğu 11 ve 12 Kasım'da Antalya'daki 5 merkez ilçe ile Serik ve Manavgat olmak üzere toplam 7 ilçemizde uzaktan eğitime geçme yönünde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bu süre zarfında bölgede görev yapan ve çocukları ilk ve orta öğretimde okuyan kadın personele de idari izin verme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün içerisinde bu konuyu sizlerle paylaşacağız."

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Şahin, sağlık, güvenlik ve trafik konularındaki tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından alan gezisi gerçekleştirilerek, gazetecilere sürecin nasıl olacağıyla ilgili bilgi verildi.

- "196 ülkenin katılımıyla tüm zamanların en büyük zirvesi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Demiralp ise Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılan küresel iklim görüşmelerinin en üst düzey buluşmasında devlet ve hükümet başkanlarını, bilim insanlarını, iş dünyasını, gençleri ve sivil toplumu COP31'de ağırlayacaklarını söyledi.

COP31'i yalnızca bir iklim zirvesi olarak görmediklerini, diyalogla başlayan, uzlaşıyla güçlenen ve somut aksiyona dönüşen bir sürecin öncüsü olmak istediklerini belirten Demiralp, alanın yeniden düzenlenmesinden yolların yapımına, konaklamadan güvenliğe kadar tüm kurumlarla en ince detayına kadar her ayrıntıyı planladıklarını anlattı.

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Demiralp, zirveyi Antalya EXPO alanında, 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alanda yapacaklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Alan iki bölümden oluşuyor, 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'de Birleşmiş Milletler'in resmi müzakereleri yürütülecek. 11-12 Kasım'daki Dünya Liderleri Zirvesi de burada yapılacak. 90 devlet ve hükümet başkanı katılacaklarını bildirdi. Diğer bölgemiz ise 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge. Bu alan da Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olacak. Burada kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, girişimciler, gençler ve bütün sivil toplum kuruluşları aynı çatı altında buluşacak ve Mavi Bölge'de konuşulan başlıkların hepsinin uygulamasını bu alanda gösterecek. Bu bölgede 7 tane tematik alanımız var. Dünyanın farklı ülkelerinden uygulamaları ve yenilikçi çözümleri bu alanda tüm dünyaya göstereceğiz."

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Bu alanda ayrıca bilim ve teknolojiden yeşil dönüşüm ve finansmana kadar, enerjiden sıfır atığa, gençlikten kültür ve medeniyete kadar çok geniş bir yelpazeyi ele alacaklarını vurgulayan Demiralp, "Sıfır atık atölyesi, Sıfır Atık Mutfağı ve Sıfır Atık köyleriyle Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi de COP31'in merkezinde olacaktır." dedi.

Demiralp, sürdürülebilirlik anlayışını ulaşımdan atık yönetimine, enerji kullanımından günlük hizmetlere kadar organizasyonun her aşamasında uygulayacaklarının altını çizdi.

Bu kapsamda Sıfır Atık ve ISO sürdürülebilirlik belgelerini de zirve öncesinde aldıklarını ifade eden Demiralp, yaklaşık 70 yabancı, 120 yerli sanatçının eserlerinin bulunacağı sergi alanı da olacağını belirtti.

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Zengin medeniyet birikimini Anadolu Hazineleri Bahçesi'nde sergileyeceklerini aktaran Demiralp, "Antalya bu anlamda 196 ülkenin katılımıyla tüm zamanların en büyük çevre ve iklim zirvesine ev sahipliği yapacak. Türkiye tarih boyunca medeniyetleri ve kıtaları buluşturan bir köprü görevi gördü. 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağımız bu alana tüm Türkiye'yi, dünyayı bekliyoruz." diye konuştu.

- Kaplumbağa şeklinde pavilyon tasarlandı

Vali Şahin, kaplumbağa şeklindeki pavilyonu inceledikten sonra gazetecilere, COP31'in maskotu "caretta caretta" için burayı yaptıklarını, alanda sadece Valiliğin değil, Antalya'nın çevre duyarlılığı anlamında yapmış olduğu tüm faaliyetlerin sergileneceğini söyledi.

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Antalya Valisi Şahin'in eşi Ebru Şahin ise pavilyonda neler yapılacağı hakkında bilgi verdi.