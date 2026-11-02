Yıllardır geçmeyen ağrı, omurilik piliyle hafifletiliyor

AYŞE YILDIZ - Türk Algoloji Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Sir, yıllardır geçmeyen ağrıların omurilik piliyle hafifletildiğine dikkati çekerek, "Ağrı pili, çok üst düzey bir teknoloji, devletimiz bu tedaviyi karşılıyor." dedi.

Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Algoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Sir, "4. Genç Algologlar Kongresi" için geldiği Antalya'da AA muhabirine, ağrı alanında her geçen gün yeni tedavilerin geliştiğini söyledi.

Ağrıları dindirmek için farklı tedaviler uyguladıklarını ifade eden Sir, "Ağrı pili tedavisini özellikle ameliyat geçirmiş ama ağrıları geçmemiş olan hastalarda, dolaşım bozukluğu ya da zonaya bağlı ağrısı olan hastalar grubunda, kronik ağrısı olan birçok hastada kullanıyoruz. Ağrı pilini omurgaya yerleştiriyoruz. Ağrının geldiği noktayla beyin arasında aslında bir sinyal bozucu gibi görev yaparak ağrının algılanmasını engelliyor. Böylece hastalarımızın hayat kalitesi, konforu ciddi anlamda artıyor." diye konuştu.

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Bu tedavinin kronik ağrıların yanı sıra dolaşım bozukluğuna da iyi geldiğini belirten Sir, tedavi uygulanan bölgedeki dolaşımın arttığını kaydetti.

Sir, bu tedavinin sadece ağrıyı gidermekle kalmadığını, bölgesel ağrı sendromu gibi birçok kronik ağrının tedavisinde etkili olduğunu anlattı.

- "Pilin ömrü yaklaşık 15 yıl"

Dinmeyen ağrıların çözümü olduğuna dikkati çeken Sir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çok üst düzey bir teknoloji, devletimiz bu tedaviyi karşılıyor. Bu sayede yıllardır hastaları hayattan koparan o ağrıyı azaltarak, yaşamlarına tekrar dönmelerini sağlıyoruz. Pilin ömrü yaklaşık 15 yıl. Zor bir işlem değil. Çok küçük bir kesiyle pili omuriliğe yerleştiriyoruz ve bununla normal hayatlarına çok rahat bir şekilde devam edebiliyorlar, denize de girebiliyorlar."

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Sir, Türk hekimlerinin bu konuda çok tecrübeli olduğunu ve dünyanın birçok yerinden gelenlere eğitim verdiklerini söyledi.

Ağrı pili tedavisinin her yaştan hastaya uygulanabildiğini kaydeden Sir, "Bazı hastalarımız kronik ağrı yüzünden yıllardır uyuyamıyor, yürüyemiyor, hayattan kopmuş gibiler. Onları tekrar hayata kazandırmak açısından çok değerli bir tedavi. Biz sadece ağrıyı tedavi etmiyoruz, ağrının hastalarımızdan çaldığı hayatı onlara tekrar geri vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.