Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, sergiler, konserler, antik kent anlatımları ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

Festival kapsamında Muratpaşa ilçesindeki Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde katılımcılar, geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Sanatçı Emel Mülayim eşliğinde gerçekleştirilen Çömlek Torna Atölyesi'nde çömlekçiliğin geleneksel üretim teknikleri ve kilin şekillendirilme aşamaları ele alındı. Sanatçı Z. Nur Sağlamer'in yürüttüğü Keçe Atölyesi'nde ise yün liflerinin işlenmesiyle ortaya çıkan geleneksel keçe sanatının incelikleri anlatıldı.

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Sanatçı Atilla Önen'in katılımıyla düzenlenen Ahşap Oyma Atölyesi'nde de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan ahşap işçiliği hakkında bilgi verildi.

Antalya Kültür Sanat Konferans Salonu'nda Dr. Mustafa Sekban'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Sınavlara Hazırlıkta Bilimsel ve Etkili Çalışma" söyleşisinde, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmelerine yönelik yöntemler değerlendirildi. Programda zaman yönetimi, hedef belirleme ve çalışma disiplini gibi konular ele alındı.

Festival kapsamında düzenlenen Antik Kent Anlatımı programında ise Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş, bölgenin tarihsel gelişimi ve arkeolojik mirasına ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

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Mevlevihane Müzesi'nde ziyarete açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinde hüsnühat örnekleri, surre keseleri, Kabe örtülerinden parçalar ve Kabe kuşağı örnekleri ziyaretçilerle buluşturuldu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılan "Doğanın Hafızası" sergisinde sanatçı Süleyman Sarı'nın doğal çakıl taşlarıyla hazırladığı eserler yer aldı. Aynı merkezde sanatçı Mahrokh Fouladian'ın "Aidiyet" sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Konyaaltı Beach Park'ta kurulan Çocuk Köyü'nde ise şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi gibi etkinlikler düzenlendi. Sanal gerçeklik teknolojisiyle gerçekleştirilen VR Balon Turu'nda çocuklar Kapadokya'yı keşfederken, Karaoke Karavan etkinliğinde de sevdikleri şarkıları seslendirme fırsatı buldu.

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Ayrıca, festival kapsamında şarkıcı Özcan Deniz, Konyaaltı Beach Park'ta konser verdi.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 8 Kasım'a kadar konserler, sergiler, tiyatro ve sahne sanatları, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek.