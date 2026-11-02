Antalya'da otel odasında İngiliz turist ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde konaklayan 27 yaşındaki İngiliz turist, odasındaki küvette ölü bulundu.

Olay, Alanya ileçsi Türkler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan İngiliz uyruklu Hussain Ash (27), son olarak 27 Ekim günü saat 22.30 sıralarında odasına girdi. 31 Ekim günü saat 16.40 sıralarında odaya giren temizlik görevlisi, turistin küvet içerisinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda darp izine rastlanmadı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İngiliz turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Turistin yapılan ilk incelemesinde herhangi bir darp, cebir ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

REKLAM

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.