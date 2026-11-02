Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

        Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde İngiliz uyruklu turist konakladığı otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde İngiliz uyruklu turist konakladığı otel odasında ölü bulundu.

        Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Hussain Ash'in (27) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.

        Ash'in banyoda hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kazayla kendini vurdu
        Kazayla kendini vurdu

        Benzer Haberler

        Dünyanın iklim rotası Antalya'da çizilecek
        Dünyanın iklim rotası Antalya'da çizilecek
        Prof. Dr. Hazar: "Çocukluk çağı lösemilerinde erken tanı ve modern tedavi y...
        Prof. Dr. Hazar: "Çocukluk çağı lösemilerinde erken tanı ve modern tedavi y...
        Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı
        Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı
        COP31 kapsamında Antalya'da bazı güzergahlarda trafik düzenlemesi yapılacak
        COP31 kapsamında Antalya'da bazı güzergahlarda trafik düzenlemesi yapılacak
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası sona erdi
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası sona erdi
        Alanya'da sahildeki baraka alevlere teslim oldu
        Alanya'da sahildeki baraka alevlere teslim oldu