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        Alanya'da sahildeki baraka alevlere teslim oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan su sporları işletmesine ait baraka çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, bir jet ski de hasar gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Alanya'da sahildeki baraka alevlere teslim oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan su sporları işletmesine ait baraka çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, bir jet ski de hasar gördü.

        Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde B.İ.'ye ait su sporları işletmesinin barakasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, baraka kullanılamaz hale geldi. Barakanın içerisinde bulunan bir jet ski de yangında hasar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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