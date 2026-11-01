Alanya'da çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan bir barakada çıkan yangında hasar oluştu.
Giriş: 01.11.2026 - 21:16 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan bir barakada çıkan yangında hasar oluştu.
Okurcalar Mahallesi'nde su sporları işletmesine ait barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi, içerisinde bulunan bir jet ski de hasar gördü.
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